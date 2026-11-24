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ऑनलाइन कैरम गेम से दोस्ती, फिर नाबालिग का अपहरण और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप; केन्याई नागरिक गिरफ्तार

पुलिस हिरासत में केन्याई नागरिक. ( ETV Bharat )

पुरी (ओडिशा): इंटरनेट और ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में अनजान लोगों से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला ओडिशा के पुरी से सामने आया है. यहां एक ऑनलाइन कैरम गेम के जरिए नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसका अपहरण करने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक केन्याई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने लड़की को भुवनेश्वर के एक होटल में बंधक बनाकर उसके परिवार से एक लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी.

पिता के इलाज के बहाने भारत आया था आरोपी