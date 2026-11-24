ऑनलाइन कैरम गेम से दोस्ती, फिर नाबालिग का अपहरण और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप; केन्याई नागरिक गिरफ्तार
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने पिता का गुजरात में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आया था.
Published : November 24, 2026 at 10:26 PM IST
पुरी (ओडिशा): इंटरनेट और ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में अनजान लोगों से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला ओडिशा के पुरी से सामने आया है. यहां एक ऑनलाइन कैरम गेम के जरिए नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसका अपहरण करने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक केन्याई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने लड़की को भुवनेश्वर के एक होटल में बंधक बनाकर उसके परिवार से एक लाख रुपये की फिरौती भी मांगी थी.
पिता के इलाज के बहाने भारत आया था आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान केन्या के 34 वर्षीय मोहम्मद फैयाज मोहम्मद के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने पिता का गुजरात में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आया था. वह इस महीने की 10 तारीख को भुवनेश्वर पहुंचा था.
सितंबर 2025 से ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क में था
पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पिछले साल सितंबर 2025 से एक ऑनलाइन कैरम गेम ऐप के माध्यम से नाबालिग पीड़िता के संपर्क में था. गेम के दौरान ऑनलाइन चैट करते हुए उसने लड़की का भरोसा जीत लिया और दोस्ती कर ली. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि वह चैटिंग के दौरान नाबालिग से धर्म परिवर्तन के विषय पर भी बात किया करता था.
पुरी में मुलाकात के बाद भुवनेश्वर बुलाकर बनाया बंधक
पीड़िता की मां द्वारा पुरी टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी मोहम्मद फैयाज 18 तारीख को पुरी में नाबालिग से मिला. इसके बाद उसने लड़की को भुवनेश्वर बुलाया. जब नाबालिग उससे मिलने भुवनेश्वर गई, तो आरोपी ने उसे एक होटल में बंधक बना लिया. मां का आरोप है कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. इसके बाद उसने परिवार को फोन कर एक लाख रुपये की मांग की.
मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने दबोचा
शिकायत मिलते ही पुरी टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुरी सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की. पुलिस ने फिरौती के लिए आए फोन कॉल की लोकेशन ट्रैक की, जो भुवनेश्वर में मिली. पुलिस टीम ने तुरंत होटल में छापेमारी कर नाबालिग पीड़िता को सुरक्षित बचा लिया और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस
पुलिस ने आरोपी के पास से उसका पासपोर्ट, वीजा और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि अपहरण और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. घटना के पीछे के असली मकसद को जानने के लिए पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी. वहीं, इस मामले में 'लव जिहाद' के एंगल पर एसपी ने कहा कि फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
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