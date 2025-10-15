ETV Bharat / bharat

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का केरल में निधन, इलाज कराने आये थे एर्नाकुलम

एर्नाकुलम: केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा (80) का केरल के एर्नाकुलम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. ओडिंगा सुबह की सैर के दौरान बेहोश हो गए थे. उन्हें तुरंत पास के देवमाता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई.

वह 10 अक्टूबर को श्रीधरेयम अस्पताल में इलाज के लिए केरल आए थे. पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य श्रीधरेयम अस्पताल में इलाज कराने आते रहे हैं. ओडिंगा इससे पहले अपनी बेटी की आंखों की बीमारी के इलाज के लिए केरल आए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर देवमाता अस्पताल में रखा गया है और अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. ओडिंगा की बेटी और अन्य रिश्तेदार इस समय उनके साथ हैं.

रैला ओडिंगा और उनका परिवार पहले भी श्रीधरीयम अस्पताल में इलाज करा चुके हैं. स्वास्थ्य कारणों से केरल की उनकी यात्रा का ज़िक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में किया था.