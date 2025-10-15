केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का केरल में निधन, इलाज कराने आये थे एर्नाकुलम
पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य केरल के श्रीधरेयम अस्पताल में इलाज कराने आते रहे हैं.
Published : October 15, 2025 at 1:19 PM IST
एर्नाकुलम: केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा (80) का केरल के एर्नाकुलम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. ओडिंगा सुबह की सैर के दौरान बेहोश हो गए थे. उन्हें तुरंत पास के देवमाता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई.
वह 10 अक्टूबर को श्रीधरेयम अस्पताल में इलाज के लिए केरल आए थे. पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य श्रीधरेयम अस्पताल में इलाज कराने आते रहे हैं. ओडिंगा इससे पहले अपनी बेटी की आंखों की बीमारी के इलाज के लिए केरल आए थे.
पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर देवमाता अस्पताल में रखा गया है और अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. ओडिंगा की बेटी और अन्य रिश्तेदार इस समय उनके साथ हैं.
रैला ओडिंगा और उनका परिवार पहले भी श्रीधरीयम अस्पताल में इलाज करा चुके हैं. स्वास्थ्य कारणों से केरल की उनकी यात्रा का ज़िक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में किया था.
हाल के हफ़्तों में, विदेशी मीडिया ने ओडिंगा के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाईं, लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया दी. इन्हीं अफवाहों के बीच उनकी अचानक मृत्यु हो गई.
सोशल मीडिया पर ओडिंगा को अस्पताल में भर्ती दिखाने वाली तस्वीरें प्रसारित की गईं. तथ्य-जांच से पता चला कि ये तस्वीरें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा बनायी गई थीं. एक केन्याई डिजिटल समाचार आउटलेट ने इस गलत सूचना को स्पष्ट किया.
2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे रैला ओडिंगा ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट (ODM) के एक प्रमुख व्यक्ति थे. उन्होंने 1997, 2007, 2013, 2017 और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे.
