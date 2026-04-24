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एक मिनट में 19 बैकफ्लिप, 2 साल के इस बच्चे में है गजब का टैलेंट... इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

प्रियांशु मल्लिक ने एक मिनट में 19 बैकफ्लिप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया ( ETV Bharat )

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट में बताया है कि प्रियांशु ऐसा कारनामा करने वाला अकेला बच्चा है. प्रियांशु की मां हरप्रिया मल्लिक ने कहा कि, उनका बेटा प्रियांशु के एक मिनट में 19 बैकफ्लिप करने के बाद, उसके पिता प्रकाश मलिक ने पिछले फरवरी में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया था.

ओडिशा के प्रियांशु मल्लिक में टैलेंट साफ दिखता है और इसी प्रतिभा ने उसे शोहरत दिलाई है. प्रियांशु मल्लिक (जन्म 19 मई 2023), केंद्रपाड़ा जिले के डेराबिश ब्लॉक की कुरुजंगा पंचायत के मंत्रिपाड़ा गांव में हुआ. उसके माता-पिता का नाम प्रकाश मल्लिक और हरप्रिया मल्लिक है. साल 2026 में उसकी उम्र 2 साल 10 महीने और 8 दिन है. वह रस्सियों से लटकी दो डिस्क को पकड़कर, एक मिनट में 19 बैकफ़्लिप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) में अपना नाम दर्ज कराया है.

केंद्रपाड़ा: प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है. ओडिशा में केंद्रपाड़ा के इस नन्हें प्रतिभाशाली बच्चे ने एक बार फिर यह बात साबित कर दिखाई है. बच्चे का नाम प्रियांशु मल्लिक है. वह महज 2 साल और 11 महीने का है. उसने डिस्क और रस्सी का इस्तेमाल करके एक मिनट में सबसे ज्यादा बैकफ्लिप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR) में अपना नाम दर्ज कराया है.

उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की एक टीम आई और प्रियांशु का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चुना. उन्होंने कहा कि, वे सभी उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं क्योंकि वह आगे बढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा.

प्रियांशु अपनी मां हरप्रिया मल्लिक के साथ (ETV Bharat)

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलने के बाद प्रियांशु परिवार में खुशी का माहौल है. प्रियांशु की मां हरप्रिया मल्लिक के मुताबिक, प्रियांशु के पिता प्रकाश मल्लिक एक खिलाड़ी हैं. प्रकाश ने कई प्रतियोगिताओं में अवॉर्ड जीते हैं. इसलिए परिवार अपने बेटे प्रियांशु को उसके पिता की तरह खिलाड़ी बनाना चाहता था. बचपन से ही अपने पिता को योग और रस्सी कूदते देखकर प्रियांशु की इसमें दिलचस्पी हो गई.

प्रियांशु मल्लिक की दिलचस्पी देखकर उसके पिता प्रकाश ने अपने बेटे को ट्रेनिंग दी. परिवार ने प्रियांशु को मोबाइल फोन से दूर रखा और उसे खेलने के लिए खेल का सामान लाकर दिया. शुरू में प्रियांशु बैकफ्लिप करके बहुत खुश होता था. धीरे-धीरे कड़ी प्रैक्टिस से उसने एक दिन में 100 से ज्यादा बैकफ्लिप करके सबको हैरान कर दिया. बैकफ्लिप के साथ-साथ प्रियांशु को स्केटिंग और रोप क्लाइंबिंग जैसे खेलों में भी दिलचस्पी है.

प्रियांशु मल्लिक का परिवार (ETV Bharat)

प्रियांशु ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाकर पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया है. प्रियांशु की उम्र को देखते हुए यह रिकॉर्ड बहुत कम है. जिस उम्र में बच्चों को यह नहीं पता होता कि ऐसे खेल क्या होते हैं, उस उम्र में प्रियांशु ने बैकफ्लिप के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. प्रियांशु के चाचा प्रमोद कुमार मल्लिक ने कहा कि, प्रियांशु जो भी खेल खेलता है, उसके लिए गांव या उनके शहर में कोई सिस्टम नहीं है.

बैकफ्लिप में 2 साल के प्रियांशु मल्लिक ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, वे उसे सड़क की खाली जगहों पर ले जाकर घंटों स्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं. उन्हें उम्मीद है कि वह आगे बढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा. अपने पोते प्रियांशु के इस रिकॉर्ड से खुश दादा भरत मल्लिक ने कहा, "मैं अपने पोते के लिए बहुत खुश हूं. आगे जाकर वह हमारे इलाके, जिले और राज्य का नाम अपने साथ लेकर आए. बता दें कि, बैकफ्लिप एक जिमनास्टिक स्टंट है जिसमें एक व्यक्ति 360 डिग्री पीछे मुड़कर अपने पैरों पर खड़ा होता है.

यह बहुत हिम्मत वाला और सटीक खेल है. इसके लिए बहुत मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है. प्रियांशु ने आज अपने परिवार की कोशिशों और मजबूत इच्छाशक्ति से यह सफलता हासिल की है.

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