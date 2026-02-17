ETV Bharat / bharat

केंद्रपाड़ा की घटना नुआपाड़ा में दोहराई गई, गांव वालों का बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने से इनकार

हालांकि, केंद्रपाड़ा का मसला सुलझ गया है लेकिन ऐसा ही एक मामला नुआगांव के आंगनवाड़ी सेंटर से आई है.

आंगनवाड़ी केंद्र नुआपाड़ा
ETV Bharat Hindi Team

February 17, 2026

नुआपाड़ा: ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के नुआगांव में स्थित आंगनवाड़ी सेंटर पर बच्चे के नहीं आने की घटना के बाद अब नुआपाड़ा में भी जातिवाद के कारण बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं आ रहे हैं.

हालांकि, केंद्रपाड़ा का मसला सुलझ गया है. यहां गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में तीन महीने से जारी जातिगत विवाद सोमवार को उस वक्त समाप्त हो गया, जब अगड़ी जाति के बच्चों ने उक्त केंद्र में एक दलित महिला सहायिका द्वारा पकाया गया खाना खाया.

पिछले साल 21 नवंबर से आंगनवाड़ी केंद्र बंद था, क्योंकि वहां शर्मिष्ठा सेठी नामक एक दलित महिला को सहायिका के रूप में नियुक्त किया गया था. इसके बाद, अगड़ी जाति के कई परिवारों ने अपने बच्चों को केंद्र में भेजने से इनकार कर दिया था. वहीं, नुआपाड़ा जिले के सिनापाली ब्लॉक के नुआपाड़ा ग्राम पंचायत के पलासपाड़ा गांव से भी ऐसी ही शिकायत आई है.

यहां भी एक आंगनवाड़ी सहायिका के अनुसूचित जाति (SC) से होने की वजह से अभिभावक बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेज रहे हैं, यह शिकायत पलासपाड़ा आंगनवाड़ी सेंटर की सहायिका ममता बाग ने की है.

अलग-अलग जगहों पर शिकायत एक जैसी
बता दें कि, केंद्रपाड़ा के नुआगांव आंगनवाड़ी सेंटर से खबर आई थी कि, जातिवाद के कारण बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेजा जा रहा है और आंगनवाड़ी से कोई सामान नहीं मिल रहा है. मामला दिल्ली पहुंचने के बाद, प्रशासन के दखल के बाद समस्या का समाधान हुआ. हालांकि, नुआपाड़ा से भी ऐसी ही शिकायत आई है। पलासपाड़ा आंगनवाड़ी सेंटर की हेल्पर ममता बाग ने शिकायत की है, ‘गांव वाले उन्हें इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वह अनुसूचित जाति से हैं. इसी वजह से बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आ रहे हैं.

जातिवाद के लिए सहायिका के विरोध का आरोप
आरोप है कि पलासापाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में अनुसूचित जाति की रसोइया की नियुक्ति का गैर-अभिभावक विरोध कर रहे हैं. सहायिका का पद भरने के लिए विभाग ने साल 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया था. इस पद के लिए स्थानीय इलाके की तीन महिलाओं ने आवेदन किया था. उनमें से ममता बाग की नियुक्ति हो गई. बाद में विभाग ने ममता बाग को 15 अक्टूबर, 2024 को काम पर लौटने का आदेश दिया.

ममता की नियुक्ति के बाद बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आ रहे
ममता बाग ने नियुक्ति मिलने के बाद 16 अक्टूबर, 2024 को काम पर लौटीं. इस आंगनवाड़ी केंद्र में 12 बच्चे पढ़ रहे हैं. ममता के काम पर लौटने के बाद कुछ दिनों तक 5 से 6 बच्चे आए. बाद में उन्होंने आना बंद कर दिया. सहायिका ने शिकायत की कि एक साल से बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आ रहे हैं.

एक साल से काम नहीं, गांववालों में गुस्सा
आंगनवाड़ी केंद्र में इस तरह की गैर-कामकाज लंबे समय से देखी जा रही है. इस वजह से, कोमल हृदय वाले बच्चे और माताएं सेवाएं पाने से वंचित रह जाते हैं सहायिका ममता का कहना है कि, इस बारे में शिकायत मिलने के बाद बीडीओ और सीडीपीओ गांव आए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की. लेकिन गांव वाले समझने को तैयार ही नहीं है.

ममता बाग ने कहा कि, नियुक्ति मिलने के बाद से वह हर दिन आंगनवाड़ी सेंटर जा रही हैं. लेकिन अभिभावक बच्चों को नहीं भेजते. वे खाने के लिए अंडे भी नहीं लेते. वे उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं. इतना ही नहीं वे मारपीट भी करते हैं. उन्होंने कहा कि, बीडीओ और सीडीपीओ बार-बार आकर गांव वालों को समझाते रहे, लेकिन वे नहीं समझे. ईटीवी भारत नुआपाड़ा संवाददाता ने बीडीओ और सीडीपीओ से इस पर जवाब लेने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया.

