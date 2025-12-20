ETV Bharat / bharat

CMRF की रिकवरी से कैंसर पीड़िता पर टूटा दुखों का पहाड़, कल्पना ने लगाई पीएम-सीएम से गुहार

कल्पना ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके परिवार के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं. बैंक से ऐसा नोटिस मिलने के बाद कल्पना को चिंता हो रही है कि वह इतने पैसे कहां से लाएंगी और बैंक को वापस कहां से करेंगी. कल्पना ने कहा, "मुझे जो सरकारी मदद मिली थी, वह मैंने मेडिकल खर्च पर खर्च कर दी. तीन महीने बाद, वे मुझसे पैसे मांग रहे हैं.

चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड (CMRF) ने 50,000 रुपये दिए. कल्पना ने वह पैसा अपने इलाज पर खर्च कर दिया, लेकिन अब बैंक ने उन्हें एक नोटिस भेजा है. इसमें लिखा है कि इलाज के लिए दिए गए 50,000 रुपये में से 45,000 रुपये वापस करने होंगे. क्योंकि 5,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये गलती से ट्रांसफर हो गए हैं. अगर पैसे वापस नहीं किए गए ,तो उनके परिवार को कोई सरकारी फायदा नहीं मिलेगा.

कैंसर की मरीज कल्पना पांडा कटक में एक मुश्किल सर्जरी और 30 से ज़्यादा रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गई हैं. पिछले सितंबर में, उन्होंने केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और अपने इलाज के लिए पैसे की मदद के लिए अप्लाई किया.

वह इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दरवाजे पर थीं, उन्हें पैसे की मदद भी मिली. लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह मदद उनके और उनके परिवार के लिए शाप बन जाएगी. एक तरफ बीमारी का दर्द, दूसरी तरफ बैंक की मेंटल टॉर्चर, और अंदर ही अंदर कल्पना चिंता में डूबती जा रही हैं. कल्पना पांडा ने कहा कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर उनकी बीमारी को दोगुना कर रहा है.

केंद्रपाड़ा (ओडिशा): 'चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट.. मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती.. मैं यह दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकती.. मैं पेमेंट नहीं कर सकती..' हाथ जोड़कर दुखी आवाज में बोल रही यह महिला केंद्रपाड़ा की 59 साल की कल्पना पांडा हैं. लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? कल्पना पांडा (59) ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के गरदापुर ब्लॉक के बरहमपुर गांव की रहने वाली हैं. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही हैं.

हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है. न तो मैं और न ही मेरे बेटे पैसे देने की हालत में हैं. वे कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए, तो मुझे या मेरे परिवार को कोई सरकारी फायदा नहीं मिलेगा. एक तरफ मैं बीमारी से परेशान हूं और दूसरी तरफ बैंक से ऐसा नोटिस मिलने के बाद मैं परेशान हूं मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से गुजारिश करती हूं, मैं बीमारी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैं पैसे देने की हालत में नहीं हूं"

कल्पना के छोटे बेटे रमाकांत पंडा, जिन्होंने अपनी मां को बचाने के लिए अपनी खेती और घर बेचकर अलग-अलग सोर्स से कम से कम 5 लाख रुपये का लोन लिया था, वे भी बैंक के नोटिस और अकाउंट बंद होने के बाद परेशान हैं. रमाकांत ने कहा, "23 सितंबर को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस गए और अपनी मां के इलाज के लिए मदद के लिए अप्लाई किया. 26 सितंबर को CMRF से 50,000 रुपये मेरी मां के अकाउंट में क्रेडिट हुए. हमने पैसे निकाल कर अपनी मां के इलाज में लगा दिए. अब बैंक हमसे पैसे वापस मांग रहा है."

रमाकांत पंडा ने आगे कहा, "मुझे 5 दिन पहले बैंक से कॉल आया था. बैंक ने कहा कि सर्वर स्लो होने की वजह से 5 हजार रुपये की जगह 50 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए जल्दी से 45 हजार रुपये लाकर बैंक में जमा कर दो, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, और धमकी देंगे कि सारे फायदे काट दिए जाएंगे. पिछले गुरुवार से हमारे परिवार के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं. अब मैं बैंक को पैसे लौटाने की हालत में नहीं हूं, इसलिए मैं इस मामले में सरकार से इंसाफ चाहता हूं." केंद्रपाड़ा SBI बाजार ब्रांच मैनेजर मुकेश कुमार सामल ने कहा, "24 सितंबर, 2025 को, हमें केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इमरजेंसी फंड से कल्पना पांडा को 5,000 रुपये देने का लेटर मिला.

लेकिन, एक क्लर्क की गलती की वजह से, कल्पना के अकाउंट में 5,000 रुपये की जगह गलती से 50,000 रुपये क्रेडिट हो गए. पिछले हफ़्ते, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जानकारी मिलने के बाद, हमने अकाउंट होल्डर को बताया और उससे पैसे वापस करने को कहा, क्योंकि हमें अकाउंट होल्डर से कोई ठीक-ठाक जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने उसे एक नोटिस भेजा है. उसका अकाउंट अब फ्रीज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उससे पैसे वापस कर दिए जाएंगे." केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रघुराम आर अय्यर से कोई जवाब नहीं मिला.