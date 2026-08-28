बेहद रसीली है 'रसबली', इस मिठाई का 700 साल पुराना है इतिहास...रोजाना 10 लाख रुपये का है व्यापार
2023 में, भारत सरकार ने केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई का टैग दिया था. इस मिठाई का स्वाद ही लाजवाब है.
Published : August 28, 2026 at 5:15 PM IST
केंद्रपाड़ा: ओडिशा की पहचान उसकी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है, जो मंदिर वास्तुकला, शास्त्रीय नृत्यों और लोक कलाओं के कारण दुनियभर में प्रसिद्ध है. हालांकि, यहां के लजीज व्यंजन और मिठाई भी दुनियाभर में मशहूर हैं.
छेनापोड़ा, रसबली से लेकर कई स्वादिष्ठ मिठाइयां ओडिशा की पहचान है. रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर रसबली का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. घी और दूध से बनने वाली बेहद रसीली रसबली मिठाई, जिसका स्वाद अपने आप आपके मुंह में पानी ला देता है.
रोज का बिजनेस 7 से 10 लाख रुपये
यह मिठाई खाने में जितनी स्वादिष्ट है, देखने में उतनी ही सुंदर भी है. ऐसा माना जाता है कि, रसबली केंद्रपाड़ा तुलसी क्षेत्र के भगवान श्री बलदेवजी की पसंदीदा मिठाई है. 2023 में, भारत सरकार ने केंद्रपाड़ा रसबली को जियोग्राफिकल इंडिकेटर (GI) का टैग दिया. यह रसबली लोगों के लिए लाइफलाइन भी बन गई है. इसका रोज का बिजनेस 7 ले 10 लाख रुपये का है. बता दें कि, हर साल रक्षाबंधन पर प्रभु श्री बलदेवजी का जन्मदिन रसबली डे मनाया जाता है.
पुराणों के अनुसार, जब भगवान तुलसी क्षेत्र इच्छापुर में रहते थे, तो यह महाप्रभु का दूसरा तीर्थ था. दूसरी जगहों पर कीमती पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन यहां मणि देवता की पूजा होती है. लोगों के अनुसार, यहां 700 सालों से रसारुल्लुक की परंपरा चली आ रही है.
बलदेवजीउ मंदिर के पूजा पंडा ज्योतिरंजन पंतारी का कहना है कि, रसबली और केंद्रपाड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. केंद्रपाड़ा के मुख्य देवता भगवान बलदेवजीउ हैं. भगवान बलदेवजीउ का पसंदीदा भोजन रसबली है. पहला मंदिर 12वीं सदी में अनंग भीमदेव के समय पुराने बस स्टैंड पर बनाया गया था.
कहा जाता है कि, महाप्रभु के रसबली भोग को जगन्नाथ पटयोशी और गोविंदा पटयोशी के समय में खत्म कर दिया गया था. बाद में, मुगल शासक औरंगजेब के समय में मंदिर को तोड़ दिया गया था. मराठा शासन के दौरान शतगोपी रामायन्द दास के समय में मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया. उस समय से लेकर आज तक महाप्रभु का रसबली भोग कार्यक्रम जारी है.
दंडी रामायण ग्रंथ के अयोध्याकांड में रसबली का जिक्र
बलराम दास दंडी रामायण ग्रंथ के अयोध्याकांड में रसबली का जिक्र है. यह 15वीं सदी में छपी थी. इस किताब के अलग-अलग समय पर छपे अलग-अलग एडिशन में से, गोविंदा रथ द्वारा संपादित और 1912 में छपी दंडी वाल्मीकि रामायण की किताब अमृत रसावली में रसबली के बारे में जिक्र किया गया है.
रसबली खेती और किसानों के देवता महाप्रभु बलदेवजी को चढ़ाया जाता है. रोज शाम के अलट से पहले, पूरी के 24 टुकड़े और रसबली के 32 टुकड़े चढ़ाए जाते हैं. बलदेवजी मंदिर के प्रशासक बलभद्र पंतारी कहते हैं कि एक रसावली 600 ग्राम छेना से बनती है.
केंद्रपाड़ा रसबली अपने अनोखे स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है. यह बलदेवजीयू के मंदिर में कम मात्रा में बनता है, इसलिए यह ज़्यादा भक्तों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता. रसबली सिर्फ बलदेवजीयू के मंदिर में ही नहीं बनती, बल्कि मिठाई के कारीगर केंद्रपाड़ा शहर के अलग-अलग हिस्सों में भी रसबली बनाते हैं. हर दिन इसे देश के अलग-अलग राज्यों और विदेश में भेजा जाता है.
रसबली को मिला जीआई टैग
रसबली निर्माता संघ के अध्यक्ष बैष्णब पांडा की जानकारी के मुताबिक, केंद्रपाड़ा शहर में करीब 173 रसबली की दुकानें हैं. आम दिनों में रोजाना छोटी-बड़ी मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा रसबली बनती हैं. अकेले केंद्रपाड़ा शहर में रसबली का रोज का बिज़नेस 7 लाख से 10 लाख रुपये का है. त्योहारों के समय मिठाइयों की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए व्यापार भी बढ़ जाता है.
केंद्रपाड़ा रसबली निर्माता संघ और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार की तरफ से दो मांगें रखी गई थीं. निर्माता संघ की मांग के बाद RIDE ने NABARD का सहयोग लिया. तुलसी क्षेत्र के शोधकर्ता निरंजन मेकप ने बताया, "3 अक्टूबर 2023 को रसबली को जियोग्राफिकल इंडिकेशन में शामिल किया गया था. यह समय 12 दिसंबर 2031 तक है."
रसबली का यह प्रिय प्रसाद तीनों भाइयों को तब से दिया जाता रहा है जब बड़ा ठाकुर श्री बलदेवजी अपने भाई-बहनों के साथ केंद्रपाड़ा में रहते थे. शोधकर्ताओं के अनुसार, लगभग 1220 ईस्वी में प्रभु बलदेवजी ने शहर के बीच में पुराने बस स्टैंड पर तीर्थयात्रा की थी. उसी दिन से ठाकुर के साथ रसबली का आनंद लेने की परंपरा शुरू हुई. इससे यह साफ होता है कि रसबली का लगभग 700 साल का लंबा इतिहास है.
ऐसे बनती है रसबली
रसबली के लिए शुद्ध दूध की जरूरत होती है. हालांकि, इसे तैयार करने के लिए उसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर गूंथ लिया जाता है. रसबली के लिए चावल को पहले खुशबूदार मसालों को छाछ में मिलाकर तैयार किया जाता है. फिर इसे छोटे-छोटे केक बनाकर घी में छान लिया जाता है. छानने के बाद केक को दूध और चीनी की चाशनी में डाल दिया जाता है. फिर स्वादिष्ट मीठी रसबली तैयार की जाती है.
रसबली बनाने वाले रवींद्र प्रधान का कहना है कि, रसबली आमतौर पर इलायची पाउडर के साथ छैने में बनाई जाती है. एक किलो छैने में 50 ग्राम आटा मिलाया जाता है. शुद्ध डालडा को घी में छानकर दूध में डाला जाता है और फिर रसौली तैयार की जाती है. उनकी दुकान में हर दिन लगभग 50 हजार रुपये की रसौली बिकती है. जन्मदिन, शादी और दावतों में रसौली बहुत पसंद की जाती है. वे शुद्ध छेना में रसौली बनाते हैं.
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