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जंतर-मंतर पर सियासी जमावड़ा: सोनम वांगचुक के अनशन के 19वें दिन पहुंचे केजरीवाल, राकेश टिकैत और डिंपल यादव; 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान

केजरीवाल ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से अपने लिए नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और सरकार अब तक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं बना सकी है. उन्होंने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ही युवाओं का विश्वास बनाए रख सकती है. उन्होंने वर्ष 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जंतर-मंतर से कई बड़े जन आंदोलन शुरू हुए हैं और सरकारों को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए.

केजरीवाल ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक के मामलों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है और इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाकर शिक्षा सुधार के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए.

नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और छात्रों की मांगों पर सरकार से संवाद करने की अपील की. साथ ही 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने का भी भरोसा दिया है.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले चल रहे शिक्षा सुधार आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के 19वें दिन गुरुवार को विपक्षी दलों और किसान संगठनों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, सांसद प्रकाश आंबेडकर और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया.

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत युवा हैं और यह आंदोलन भी युवाओं के हाथ में है. उन्होंने कहा कि भले ही व्यक्तिगत रूप से भूख हड़ताल के पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन जब सोनम वांगचुक ने छात्रों के भविष्य के लिए यह रास्ता चुना है तो पूरा किसान आंदोलन उनके साथ खड़ा है. टिकैत ने कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

सोनम वांगचुक के अनशन के 19वें दिन जंतर-मंतर पहुंचे राकेश टिकैत (ETV Bharat)

राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों से अपील की कि वह हर हाल में आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें. उन्होंने कहा कि 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में भी शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया गया था और उसे बदनाम करने की कई कोशिशें हुई थीं. उन्होंने आगाह किया कि इस आंदोलन को भी बदनाम करने के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को भारतीय किसान यूनियन और सिख समुदाय का पूरा समर्थन देने का भी ऐलान किया.

प्रकाश आंबेडकर ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग का किया समर्थन

सांसद प्रकाश आंबेडकर भी जंतर-मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की. उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं को लगातार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए. साथ ही सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तत्काल बातचीत शुरू करने की जरूरत है, जिससे किसी सार्थक समाधान तक पहुंचा जा सके.

युवा खुद को अकेला न समझें: डिंपल यादव

समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आंदोलन स्थल पर पहुंचा. इसमें सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मोहिब्बुल्लाह नदवी, लक्ष्मीकांत निषाद, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम और विधायक डॉ. रागिनी सोनकर समेत अन्य नेता शामिल रहे. डिंपल यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक का संघर्ष पूरे देश के युवाओं की आवाज बन चुका है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे खुद को अकेला न समझें क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है. लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने देशभर के छात्रों, युवाओं और विपक्षी दलों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने की अपील की और भरोसा दिलाया कि यह मुद्दा संसद के अंदर भी मजबूती से उठाया जाएगा.

20 जुलाई की संसद मार्च पर रहेगा अगला फोकस

कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी नेताओं और संगठनों का समर्थन मिलने पर आभार व्यक्त किया. पार्टी ने दोहराया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय होने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा. संगठन ने छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की.

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