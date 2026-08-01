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E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल का तीखा हमला, मंगलवार को PM आवास जाने का किया ऐलान

राष्ट्रीय टाउनहॉल से केजरीवाल का बड़ा ऐलान, मंगलवार को 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम आवास जाकर सौंपेंगे जन याचिका.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 4:20 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम में लोगों ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर तीखा विरोध हुआ. कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग सात लाख लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा, जिससे साफ है कि E20 का मुद्दा आम लोगों के बीच गंभीर चिंता का विषय बन चुका है.

कार्यक्रम के अंत में केजरीवाल ने घोषणा की कि मंगलवार सुबह 11 बजे 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर E20 के खिलाफ जन याचिका सौंपेंगे.

E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल का तीखा हमला (ETV Bharat)

टाउनहॉल में जनता ने रखीं तीन प्रमुख मांगें: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टाउनहॉल में मौजूद लोगों ने तीन प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं. पहली, पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए कि वह चाहें तो E20 पेट्रोल लें और चाहें तो शुद्ध पेट्रोल खरीद सकें. दूसरी, यदि सरकार E20 को बढ़ावा देना चाहती है तो उसकी कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए. तीसरी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद देश में पेट्रोल महंगा बिक रहा है, इसलिए इसकी कीमत घटाकर 84 रुपये प्रति लीटर से भी कम की जाए.

E20 से जनता परेशान, फिर भी क्यों थोपा जा रहा है: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 किसी भी दृष्टि से आम लोगों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की माइलेज कम होती है, इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लोगों का खर्च बढ़ता है. उन्होंने दावा किया कि इससे किसानों को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है और विदेशी मुद्रा की बचत होने का सरकार का दावा भी सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां एथेनॉल उत्पादन की फैक्ट्रियां लगती हैं, वहां आसपास के भूजल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध E20 को पूरे देश में क्यों लागू कर रही है.

अमेरिका के दबाव में नीति बनाने का लगाया आरोप: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 को बढ़ावा देने के पीछे अमेरिका के साथ हुई व्यापारिक समझ का दबाव है. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत अगले पांच वर्षों में भारत को अमेरिका से 100 अरब डॉलर का सामान खरीदना है. उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत अमेरिका से बड़ी मात्रा में एथेनॉल खरीदेगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वर्ष E20 लागू होने के कारण भारत अमेरिका से लगभग ढाई अरब डॉलर का एथेनॉल खरीदेगा और अगले पांच वर्षों में यह आंकड़ा करीब 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि 100 अरब डॉलर के आयात लक्ष्य का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा केवल एथेनॉल खरीद से पूरा किया जाएगा.

प्रधानमंत्री पर साधा निशाना: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार देशहित के बजाय बाहरी दबाव में फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में हैं और उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपनी मजबूरियों के कारण देशहित में निर्णय नहीं ले पा रही है तो प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी चाहिए जो देशवासियों के हितों को प्राथमिकता दे.

मंगलवार को पीएम आवास जाएंगे केजरीवाल:अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि मंगलवार सुबह 11 बजे वह 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे. उन्होंने कहा कि वहां E20 के खिलाफ तैयार की गई जन याचिका प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी. केजरीवाल ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वाहन चालकों, मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ताओं से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जनता की मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक E20 के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा.

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