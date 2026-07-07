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E20 पेट्रोल पर केंद्र पर बरसे केजरीवाल, बोले- 30 करोड़ वाहनों को खतरे में डाल रही सरकार

E20 पेट्रोल पर केंद्र पर बरसे केजरीवाल, बोले- '30 करोड़ वाहनों को खतरे में डाल रही सरकार, लोगों को मिले E0, E10, E20 का विकल्प'

सरकार जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है
सरकार जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना तैयारी के पूरे देश पर E20 पेट्रोल थोप रही है, जिससे करोड़ों पुराने वाहन प्रभावित हो सकते हैं. केजरीवाल ने कहा कि कई ऑटो कंपनियों के ओनर मैनुअल में E10 से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि कंपनियां सरकार के दबाव में अलग बयान दे रही हैं. उन्होंने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर E0, E10 और E20 तीनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल चुन सकें.

सरकार जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंताएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इसे लागू करने पर अड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को समझाने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है और ऑटो कंपनियों से भी E20 के पक्ष में बयान दिलवा रही है. उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को छह प्रमुख ऑटो कंपनियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जहां E20 पेट्रोल को सुरक्षित बताया गया.

तीन कंपनियों पर लगाया 'झूठ बोलने' का आरोप (ETV Bharat)

तीन कंपनियों पर लगाया 'झूठ बोलने' का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छह कंपनियों में से तीन कंपनियों मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प ने मीडिया के सामने कहा कि E10 या उससे पुराने वाहनों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के ओनर मैनुअल में साफ लिखा है कि वाहन में अधिकतम 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए. यदि 10 प्रतिशत एथेनॉल से भी ड्राइविंग या माइलेज में परेशानी हो तो बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

ओनर मैनुअल और सार्वजनिक बयान में विरोधाभास

केजरीवाल ने कहा कि टोयोटा की कई गाड़ियों जैसे इनोवा, फॉर्च्यूनर और अन्य मॉडलों के मैनुअल में E10 तक की अनुमति दी गई है. इसी तरह मारुति के कई मॉडलों के मैनुअल में भी 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनुमति नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कंपनियों के दस्तावेज कुछ और कहते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग दावा क्यों किया गया. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को पत्र लिखेंगे और उनसे लिखित में यह आश्वासन मांगेंगे कि यदि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से किसी वाहन की माइलेज कम होती है या इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा.

प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे पत्र

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे. उन्होंने कहा कि यदि सरकार E20 लागू करना चाहती है तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि पुराने वाहनों को होने वाले संभावित नुकसान की जिम्मेदारी सरकार लेगी या संबंधित ऑटो कंपनियां. उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन की माइलेज में बड़ी गिरावट आती है या इंजन खराब होता है तो उसका मुआवजा उपभोक्ता को मिलना चाहिए.

दूसरे देशों का उदाहरण गलत तरीके से दिया जा रहा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार यह कहकर लोगों को गुमराह कर रही है कि दुनिया के कई देशों में E20 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकांश देशों में अभी भी E10 या उससे कम एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल ही प्रचलित है. उन्होंने कहा कि जापान ने E20 तक पहुंचने के लिए लंबा संक्रमण काल रखा है, जबकि ब्राज़ील को उच्च एथेनॉल मिश्रण अपनाने में कई दशक लगे. इसके विपरीत भारत में केवल कुछ वर्षों के अंदर पूरे देश में E20 लागू कर दिया गया.

30 करोड़ वाहन जोखिम में

केजरीवाल ने दावा किया कि देश में लगभग 22 करोड़ मोटरसाइकिल और 8 करोड़ कारें ऐसी हैं जो E20 के अनुरूप नहीं बनी हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में करीब 30 करोड़ वाहन जोखिम में हैं और लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि E20 को अनिवार्य बनाने के बजाय पेट्रोल पंपों पर E0, E10 और E20 तीनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी गाड़ी की क्षमता और अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन का चयन करे.

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