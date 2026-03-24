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CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: "शीशमहल" पर 342 फीसदी ज्यादा खर्च, इंटीरियर पर 18.88 करोड़ रुपए लगा दिए

18.88 करोड़ के अनुमान से बढ़कर 33.66 करोड़ तक पहुंची लागत, इंटीरियर और बदलावों पर हुआ भारी खर्च

CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: "शीशमहल" पर 342 फीसदी ज्यादा खर्च
CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: "शीशमहल" पर 342 फीसदी ज्यादा खर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 7:31 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 7:41 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस समय के सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मरम्मत का काम 33.66 करोड़ रुपये में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342 प्रतिशत ज़्यादा था.

वर्ष 2022 के लिए कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 33.66 करोड़ रुपये में से 18.88 करोड़ रुपये बेहतरीन चीज़ों कलात्मक, पुरानी और सजावटी सामानों पर खर्च किए गए थे. यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की.

रिपोर्ट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बंगले में अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने में, वहां के कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक में किए गए जोड़-तोड़ में कई अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 9.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी और खर्च की मंजूरी काम पूरा होने के दो महीने से भी ज्यादा समय बाद दी गई, जिससे बिना किसी मंजूरी के ही एक देनदारी खड़ी हो गई.

भ्रष्टाचार का है आरोप
बता दें कि सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड स्थित वह बंगला जहां केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे, उसे बीजेपी ने फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करने के लिए शीश महल नाम दिया था. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक दशक बाद दिल्ली में आप को सत्ता से हटा दिया था.

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट में यह पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए मंजूर किए गए 19.87 करोड़ रुपये में से कुछ पैसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर लिए गए. स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं किया गया और उन पैसों में से सात नौकरों के क्वार्टर दूसरी जगह बना दिए गए, जिनका मूल काम से कोई लेना-देना नहीं था. कैंप ऑफिस की प्रकृति को पक्के निर्माण से बदलकर आधा पक्का ढांचा कर दिया गया.

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, आखिर में कैंप ऑफिस का सिर्फ कच्चा ढांचा ही पूरा हो पाया, क्योंकि इसके लिए पैसे खत्म हो गए थे और पीडब्ल्यूडी ने जून 2023 में काम को बीच में ही रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास में जोड़-तोड़, बदलाव के काम के लिए पीडब्ल्यूडी ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा टाइप सात और टाइप आठ आवासों, बंगलों के लिए प्रकाशित प्लिंथ एरिया रेट्स को अपनाते हुए 7.91 करोड़ रुपये का शुरुआती अनुमान (पीई) तैयार किया.

क्या कहती है CAG रिपोर्ट?

  1. कैंप ऑफिस/आवास के लिए शुरुआती अनुमान 7.91 करोड़ तय किया गया.
  2. बार-बार बदलाव और अतिरिक्त काम जोड़े गए.
  3. अंतिम खर्च 33.66 करोड़ तक पहुंच गया.
  4. लागत में 342.31% की वृद्धि हुई.

कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च?
रिपोर्ट में बताया गया कि कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के निर्माण में कई बार बदलाव किए गए. प्रशासनिक मंजूरी देरी से और टुकड़ों में दी गई. बिना पूर्व स्वीकृति के भी कुछ काम शुरू कर दिए गए. निर्माण लागत के अलावा इंटीरियर पर भी अलग से भारी रकम खर्च हुई.

प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ियां सामने आईं?

  • कई कार्यों की मंजूरी बाद में दी गई.
  • अनुमान बार-बार बदले गए.
  • कुछ खर्च ऐसे कामों पर दिखाए गए जिनकी स्पष्ट अनुमति नहीं थी.
  • एक ही ठेकेदार को कई काम दिए जाने का भी जिक्र.

अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत ज्यादा हुआ खर्च
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने इस काम को जरूरी घोषित किया था. यह काम, हालांकि अनुमानित लागत से 13.21 प्रतिशत ज़्यादा यानी 8.62 करोड़ रुपये में दिया गया था. लेकिन आखिरकार यह अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत ज़्यादा यानी 33.66 करोड़ रुपये में पूरा हुआ. ऑडिट में पाया गया कि काम के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बिल्ट-अप एरिया को 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्ग मीटर (36 प्रतिशत) कर दिया और साथ ही काम के लिए तय खासियतों में भी बदलाव किया.

इसके लिए उसने बेहतर खासियतों वाली कई चीज़ों, कलात्मक और पुरानी चीज़ों, और सजावटी कामों का इस्तेमाल किया, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल, दोनों तरह के थे. लागत को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी शुरुआती अनुमानों में चार बार बदलाव किया. इसके अलावा उसने अतिरिक्त काम के लिए टेंडर निकालने की संभावना पर भी विचार नहीं किया, जिसके चलते एक ही ठेकेदार ने 25.80 करोड़ रुपये का काम किया.

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Last Updated : March 24, 2026 at 7:41 AM IST

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