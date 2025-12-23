ETV Bharat / bharat

चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने LG का नंबर किया ब्लॉक!, अब वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर गिनाईं पिछली AAP सरकार की विफलता

उपराज्यपाल ने राजधानी में इमरजेंसी जैसी हवा की स्थिति के लिए आप सरकार की 11 साल की लापरवाही और आपराधिक निष्क्रियता को ज़िम्मेदार बताया है.

पराज्यपाल ने पत्र लिखकर गिनाईं पिछली AAP सरकार की विफलता
पराज्यपाल ने पत्र लिखकर गिनाईं पिछली AAP सरकार की विफलता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 4:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार नहीं रही. मगर आप सरकार के दौरान शीर्ष पदों पर काबिज मुख्यमंत्री व मंत्रियों से लेकर उपराज्यपाल के बीच जो टकराव की स्थिति रही, वह अब भी शांत नहीं हुआ है. आम आदमी पार्टी विपक्ष में हैं. ऐसे में दिल्ली में नई सरकार आने के बाद भी इस वर्ष प्रदूषण से जिस तरह जन-जीवन प्रभावित है, नई सरकार की कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन इस मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे रहते हैं. इस बीच, मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक 15 पन्नों का पत्र लिखा और उनके कार्यकाल के दौरान प्रदूषण को लेकर जो बातें हुई उन सब का इस पत्र में विस्तार से जिक्र किया. उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर उनके दोहरे रवैये के लिए उनकी आलोचना की है.

सक्सेना ने इस मुद्दे पर केजरीवाल की घोर लापरवाही पर सवाल उठाया है. इस मामले पर केजरीवाल के साथ हुई अपनी बातचीत का खुलासा किया, पत्र में केजरीवाल द्वारा कही गयी बातें का ज़िक्र करते हुए लिखा है “सर, यह हर साल होता है, 15-20 दिन मीडिया इसे उठाती है, एक्टिविस्ट/कोर्ट इसे मुद्दा बनाते हैं, और फिर सब भूल जाते हैं, आप भी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए.”

एलजी का फोन नंबर तक ब्लॉक की कही बात

उपराज्यपाल ने राजधानी में इमरजेंसी जैसी हवा की स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की 11 साल की लापरवाही और आपराधिक निष्क्रियता को ज़िम्मेदार बताया है. उन्होंने आगे लिखा है, "मैं अब साढ़े 3 साल से एलजी हूँ, आपको और दिल्ली में गवर्नेंस को जानता हूँ; आप 10 महीने पुरानी सरकार को बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके गलत कामों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, सिर्फ़ छोटे राजनीतिक फ़ायदों के लिए." “जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना” उन्होंने पत्र में लिखा है कि जो बातें वह लिख रहे हैं, वह सब आपको व्यक्तिगत रूप से या फ़ोन पर बता सकते थे. लेकिन हार के बाद उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, नंबर तक ब्लॉक कर दिया.

सालों से पूरी तरह से खराब पड़ी सड़कों ने धूल प्रदूषण (PM 10 और 2.5) को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया. आप सरकार पर मेट्रो फ़ेज-IV और RRTS को रोकने की कोशिश, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज़रूरी थे, का जिक्र भी एलजी ने पत्र में किया है. उन्होंने लिखा कि पिछली केजरीवाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा फ़ंडेड ई-बसों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोक दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वे उन पर अपनी तस्वीर चाहते थे.

यमुना और दिल्ली के नालों के भी पत्र में जिक्र

यमुना और दिल्ली के नाले को लेकर एलजी ने पत्र में लिखा कि 11 साल की उदासीनता के कारण इसी तरह पीड़ित रहे. साल दर साल, यमुना की सफ़ाई के दावे झूठे साबित हुए. एक दशक से ज़्यादा समय से सीवर लाइनों और नालों की डी-सिल्टिंग नहीं हुई, जिससे 80-90% ब्लॉकेज और शहर में बाढ़ आ गई. सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने नतीजों से सीखने से इनकार कर दिया है और अफ़सोस जताया कि वे दिल्ली के लोगों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर छोटी राजनीति और झूठ फैलाने में लगे हुए हैं. दिल्ली पीने के पानी की ज़रूरतों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है. दिल्ली का 58 पानी ट्रांसमिशन में बर्बाद हो जाता है. वजीराबाद वाटर रिजर्वायर 96 फीसद तक गाद से भर गया है. फिर भी, आप सरकार दिल्ली में पानी की दिक्कतों के लिए हरियाणा और यूपी को दोष देती रही. उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि वे यह चिट्ठी न चाहते हुए भी लिख रहे है, ताकि आपने अपने बारे में जो झूठी पब्लिक इमेज बनाई है, वह लोगों को पता चले - जो हमारे लोकतंत्र में आखिरी जज हैं.

आप की निष्क्रियता, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार

LG ने चिट्ठी में लिखा, ''पिछ्ली आप सरकार की निष्क्रियता ही नेशनल कैपिटल में हवा के प्रदूषण की इतनी गंभीर हालत के लिए ज़िम्मेदार है. केजरीवाल ने बस तत्कालीन पंजाब सरकार और भारत सरकार को दोष दिया. उसने धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जो दिल्ली में हवा के प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है. खराब सड़कें और फुटपाथ, ओवरफ्लो होते सीवर, जाम नालियां, कूड़े के पहाड़ और प्रदूषित हवा केजरीवाल सरकार के 11 साल के शासन के दौरान उसकी पहचान बन गए थे.''

पिछली आप सरकार ने कई कामों का किया था विरोध

LG ने चिट्ठी में लिखा, ''पिछली आप सरकार ने दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू करने के खिलाफ भी एक बुरा कैंपेन चलाया, जो पार्टी के लोगों के खिलाफ रवैये और किसी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट से नफरत को दिखाता है. अपने शासन के दौरान, केजरीवाल सरकार ने सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ज़ोरदार विरोध किया. हालांकि, उनके विरोध के बावजूद, कई प्रोजेक्ट्स, जिनमें असिता, बंसेरा, वैष्णवी पार्क जैसे ग्रीन स्पेस का डेवलपमेंट और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, संजय वन और शालीमार बाग जैसी हेरिटेज साइट्स का रिवाइवल शामिल है, डीडीए द्वारा पूरे किए गए. डीडीए ने हजारों झुग्गी-झोपड़ी वालों और कम या मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक फ्लैट दिए. आप सरकार द्वारा नरेला-बवाना इलाके की अनदेखी के बावजूद, डीडीए इस इलाके में एक एजुकेशन हब, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, 5-स्टार होटल, सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल डेवलप कर रहा है. केंद्र सरकार ने रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसे आप सरकार ने जानबूझकर देरी की थी.''

उपराज्यपाल ने पत्र के अंत मे लिखा है कि केजरीवाल सरकार ने राजनीति, संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादा के आदर्शों और नियमों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया. केजरीवाल, जवाबदेही से बचने के लिए, किसी भी फ़ाइल पर कभी साइन नहीं करते थे. केजरीवाल ने हर हफ़्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग की प्रथा बंद कर दी. अहम पॉलिसी और प्रशासनिक फैसले सर्कुलेशन के ज़रिए लिए जाते थे, जिससे किसी भी चर्चा या विचार-विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी. यह दिल्ली के लोगों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है. पिछली आप सरकार ने बार-बार रिक्वेस्ट के बावजूद, CAG रिपोर्ट्स को असेंबली में कभी पेश नहीं किया.

