राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा के लिए AAP चलाएगी हस्ताक्षर अभियान, केजरीवाल ने किया ऐलान
केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और अन्य अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला
Published : July 10, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और अन्य अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े कथित मामलों में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. केजरीवाल ने रोहिणी में सुंदरकांड पाठ और देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया.
बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन खरीद, निर्माण कार्य और चढ़ावे के कथित मामलों में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की जमीनें अधिक कीमत पर खरीदी गईं, निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी के आरोप लगे और चढ़ावे की कथित चोरी के मामले भी सामने आए, लेकिन इन सभी मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कुछ छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
रोहिणी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन
अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि रविवार सुबह 11:30 बजे रोहिणी के जापानी पार्क स्थित जेएमडी टेंट में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने राम भक्तों और श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आगे की जनभागीदारी शुरू की जाएगी.
प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा हस्ताक्षर अभियान
AAP प्रमुख ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत नागरिकों से एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जिसमें राम मंदिर से जुड़े कथित मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित देशभर में पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालु इस अभियान से जुड़ेंगे तथा हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे.
पत्र में उठाए जाएंगे ये मुद्दे
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के नाम तैयार किए गए पत्र की सामग्री भी पढ़कर सुनाई. पत्र में दावा किया गया है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और मेहनत की कमाई से राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पत्र में कथित जमीन घोटालों, निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी और चढ़ावे की चोरी के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है.
E-20 ईंधन पर भी सरकार को घेरा: प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यदि सरकार खुद मान रही है कि इससे कुछ वाहनों की माइलेज प्रभावित होती है और तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो इसे लागू करने पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब तकनीकी दिक्कतें स्वीकार की जा रही हैं तो लोगों पर इसे थोपने का औचित्य नहीं बनता.
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