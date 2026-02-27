ETV Bharat / bharat

शराब घोटाला मामले में केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी, कांग्रेस नेता राजा वारिंग ने फैसले पर उठाए सवाल

केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज कोर्ट ने शराब घोटाला केस में बरी कर दिया है, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने सवाल उठाए ( ANI and ETV Bharat )

चंडीगढ़: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को राउज कोर्ट ने शराब घोटाला केस में बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यालय में ढोल बजाए गए और भांगड़ा किया गया और मिठाइयां भी बांटी गईं. वहीं दूसरी तरफ, विपक्षी कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अदालत के फैसले पर सवाल उठाए. शराब घोटाला मामले में क्या बोले कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (ETV Bharat) क्या बोले राजा वारिंग

कांग्रेस नेता वारिंग ने केजरीवाल और सिसोदिया को बधाई देते हुए कहा कि, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े आरोप लगाए. उन्हें डेढ़ साल तक जेल में रखा. कांग्रेस नेता ने कहा कि, वे सभी 6-8 महीने से लेकर डेढ़ साल तक जेल में रहे. वारिंग ने कहा, "मैंने सुना है कि मर्डर या गंभीर मामलों में लेट बेल मिल जाती है. लेकिन, अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे, तो वे इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहे? तो अगर इतने बड़े आरोप थे, तो उन्हें क्लीन चिट कैसे मिली? अब तो सम्मानित न्यायपालिका, केजरीवाल या पीएम मोदी, अमित शाह ही बता सकते हैं कि यह कैसे हुआ? उनसे यह सवाल पूछिए."