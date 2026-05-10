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तमिलनाडु की नई सरकार की एकमात्र महिला मंत्री कीर्तना, बोलती हैं धाराप्रवाह हिंदी, आईपैक में कर चुकी हैं काम

तमिलनाडु सरकार की एकमात्र महिला मंत्री एस कीर्तना ( ANI )

चेन्नई : तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. उनके मंत्रिमंडल में एस कीर्तना भी शामिल हैं. सोशल मीडिया में उनको लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है. नई सरकार में वह एकमात्र महिला मंत्री हैं. हालांकि, चर्चा इस बात की नहीं है कि वह एकमात्र महिला हैं, बल्कि इस बात को लेकर है वह धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं. कीर्तना शिवकाशी से विधायक हैं. शिवकाशी को 'भारत की आतिशबाजी राजधानी' भी कहा जाता है. कीर्तना मात्र 29 साल की हैं. उन्होंने पीजी की डिग्री पूरी की है. उन्होंने 11,697 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. इससे पहले शिवकाशी से किसी भी महिला उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है. पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में एमएससी की उपाधि प्राप्त कीर्तना ने आई-पीएसी और शोटाइम कंसल्टिंग जैसी शीर्ष कंपनियों में डिजिटल रणनीतिकार के रूप में एक दशक बिताया.उनकी विशेषज्ञता ने एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे दिग्गजों के चुनावी अभियानों को आकार दिया. इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विमर्श तैयार करने से हटकर खुद नेतृत्व करने का काम संभाला. वह कई भाषाओं में धाराप्रवाह बोल सकती हैं. उन्होंने हिंदी पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए ध्यान आकर्षित किया है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा एक संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा है. यहां पर डीएमके लगातार हिंदी विरोध को लेकर राजनीति करती रही है. डीएमके सरकार ने मोदी सरकार पर हिंदू थोपने का भी आरोप लगाया है.