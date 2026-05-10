तमिलनाडु की नई सरकार की एकमात्र महिला मंत्री कीर्तना, बोलती हैं धाराप्रवाह हिंदी, आईपैक में कर चुकी हैं काम
कीर्तना को तमिलनाडु की नई सरकार में बतौर मंत्री शामिल किया गया है. वह चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम कर चुकी हैं.
Published : May 10, 2026 at 1:58 PM IST
चेन्नई : तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. उनके मंत्रिमंडल में एस कीर्तना भी शामिल हैं. सोशल मीडिया में उनको लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है. नई सरकार में वह एकमात्र महिला मंत्री हैं. हालांकि, चर्चा इस बात की नहीं है कि वह एकमात्र महिला हैं, बल्कि इस बात को लेकर है वह धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं.
कीर्तना शिवकाशी से विधायक हैं. शिवकाशी को 'भारत की आतिशबाजी राजधानी' भी कहा जाता है. कीर्तना मात्र 29 साल की हैं. उन्होंने पीजी की डिग्री पूरी की है. उन्होंने 11,697 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. इससे पहले शिवकाशी से किसी भी महिला उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: S Keerthana, TVK MLA-elect from the Sivakasi constituency, says, " i am speaking in hindi. i want to spread my party's representation everywhere, all over india, even in other countries. that's why i am speaking in hindi. everyone should know about my… pic.twitter.com/3ZuTr5at8P— ANI (@ANI) May 6, 2026
पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में एमएससी की उपाधि प्राप्त कीर्तना ने आई-पीएसी और शोटाइम कंसल्टिंग जैसी शीर्ष कंपनियों में डिजिटल रणनीतिकार के रूप में एक दशक बिताया.उनकी विशेषज्ञता ने एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे दिग्गजों के चुनावी अभियानों को आकार दिया. इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विमर्श तैयार करने से हटकर खुद नेतृत्व करने का काम संभाला.
वह कई भाषाओं में धाराप्रवाह बोल सकती हैं. उन्होंने हिंदी पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए ध्यान आकर्षित किया है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा एक संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा है. यहां पर डीएमके लगातार हिंदी विरोध को लेकर राजनीति करती रही है. डीएमके सरकार ने मोदी सरकार पर हिंदू थोपने का भी आरोप लगाया है.
कीर्तना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं हिंदी में बोल रही हूं. मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में, यहां तक कि अन्य देशों में भी फैलाना चाहती हूं. इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूं. हर किसी को मेरे नेता के बारे में पता होना चाहिए. हर किसी को मेरी पार्टी के बारे में पता होना चाहिए. राजनीति से डरने की जरूरत नहीं है. हर किसी को राजनीति में आना चाहिए. मैं तो बस एक उदाहरण हूं. हर किसी को राजनीति में आना चाहिए, यही मेरी इच्छा है."
VIDEO | Tamil Nadu swearing-in ceremony: Newly-inducted minister Keerthana Sampath says, " it’s unbelievable because no other state would even have such a kind of cabinet minister, i would say. nobody would even give us such a chance... we are going to show the world how well we… pic.twitter.com/5jlrCgX1Jx— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए कीर्तना ने कहा, "यह अविश्वसनीय है क्योंकि किसी अन्य राज्य में इस तरह का कैबिनेट मंत्री होगा ही नहीं. कोई हमें ऐसा मौका भी नहीं देगा. हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम सरकार को कितनी कुशलता से चला सकते हैं."
1996 में विरुधानगर में जन्मी कीर्तना ने कहा कि विजय की टीवीके सरकार "बदलाव" के लिए आई है. खुशी से झूमते हुए कीर्तना ने से कहा, "विजय, विजय, विजय! थलपति मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आ गए हैं और अब सब कुछ बदल जाएगा."
विजय के योग्यता पर जोर देने की बात करते हुए उन्होंने कहा, "एक मध्यमवर्गीय परिवार से आकर, उम्मीदवार के रूप में ऐसा अवसर प्राप्त करना और मंत्रिमंडल मंत्री बनना, क्या किसी भी राज्य में आसान है? नहीं. वह कौशल देखते हैं, वह प्रतिभा देखते हैं, और हम यहां सभी बदलाव लाने के लिए हैं. यह सरकार 35-50 साल तक चलेगी."
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