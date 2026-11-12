महिला अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला: क्या IAS राजीव रंजन पर गिरेगी गाज? क्या बोलीं बीनिश वानी
सीएम उमर की सरकार ने 16 अक्टूबर को वानी के साथ कथित गलत व्यवहार के लिए रंजन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.
Published : November 12, 2026 at 2:21 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की महिला अधिकारी बीनिश वानी के साथ कथित गलत व्यवहार की जांच के आदेश के 28 दिन बाद बीनिश वानी ने उम्मीद जताई है कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलेगा.
घटना के बाद सोशल मीडिया पर काफी समर्थन पाने वाली वानी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया. वानी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मैं सच में शुक्रगुजार और सम्मानित महसूस कर रही हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान दिखाया. मुझे उम्मीद है कि बिना किसी भेदभाव और दबाव के बहुत जल्द न्याय मिलेगा."
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार ने 16 अक्टूबर को वानी के साथ कथित गलत व्यवहार के लिए रंजन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. आवास एवं शहरी विकास विभाग में आयुक्त/सचिव और वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी मंदीप कौर को AGMUT कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के कथित गलत काम के मामले की गहराई से जांच करने के लिए जांच अधिकारी बनाया गया था.
जांच 15 दिनों के अंदर पूरी होनी थी. लेकिन, जांच का आदेश दिए 28 दिन बीत चुके हैं और इसकी स्थिति अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. वहीं कौर ने फोन पर जांच के बारे में बात करने से मना कर दिया. वानी ने कहा कि वह बस उम्मीद कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे की उम्मीद करें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें.
श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास विभाग के सचिव रंजन को एक वीडियो में गांदरबल में रोजगार और परामर्श के असिस्टेंट डायरेक्टर वानी के खिलाफ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. आधिकारिक बैठक के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया था, जहां इस घटना की लोगों ने निंदा की और वानी का समर्थन किया.
रंजन की 'गाली-गलौज' वाली भाषा के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के अधिकारियों ने पेन-डाउन स्ट्राइक की थी और एम्प्लॉई एसोसिएशन ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी. वहीं राजनीतिक पार्टियों ने निष्पक्ष और समय पर जांच और वानी के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई न करने की मांग की थी. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बिना किसी भेदभाव के जांच और आरोप साबित होने पर सही कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाईलेने की मांग की थी.
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