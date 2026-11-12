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महिला अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला: क्या IAS राजीव रंजन पर गिरेगी गाज? क्या बोलीं बीनिश वानी

जम्मू में आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ प्रदर्शन (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की महिला अधिकारी बीनिश वानी के साथ कथित गलत व्यवहार की जांच के आदेश के 28 दिन बाद बीनिश वानी ने उम्मीद जताई है कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलेगा.

घटना के बाद सोशल मीडिया पर काफी समर्थन पाने वाली वानी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया. वानी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, “मैं सच में शुक्रगुजार और सम्मानित महसूस कर रही हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्यार और सम्मान दिखाया. मुझे उम्मीद है कि बिना किसी भेदभाव और दबाव के बहुत जल्द न्याय मिलेगा."

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार ने 16 अक्टूबर को वानी के साथ कथित गलत व्यवहार के लिए रंजन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. आवास एवं शहरी विकास विभाग में आयुक्त/सचिव और वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी मंदीप कौर को AGMUT कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के कथित गलत काम के मामले की गहराई से जांच करने के लिए जांच अधिकारी बनाया गया था. जांच 15 दिनों के अंदर पूरी होनी थी. लेकिन, जांच का आदेश दिए 28 दिन बीत चुके हैं और इसकी स्थिति अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. वहीं कौर ने फोन पर जांच के बारे में बात करने से मना कर दिया. वानी ने कहा कि वह बस उम्मीद कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे की उम्मीद करें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें.