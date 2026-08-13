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'लोकतंत्र बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है...' शिवसेना पार्टी सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

शिवसेना के नाम और 'तीर-कमान' चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई. पूरी बहस यहां पढ़ें...

Shiv Sena dispute
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे. (फाइल) (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : August 13, 2026 at 8:05 PM IST

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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र को जीवित रखना एक "सामूहिक जिम्मेदारी" है. शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें पार्टी का नाम व "तीर-कमान" चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की. उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की.

सीजेआई ने टिप्पणी की, "मिस्टर सिब्बल, चाहे जो भी हो, फैसला एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल न्यायपालिका ही एकमात्र मंच है... संसद भी ऐसा कर सकती है."

सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ही दुखद स्थिति है क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वह यह सुनिश्चित करती है कि अयोग्यता पर कोई फैसला न हो पाए. सिब्बल ने आगे कहा कि जब ऐसा होता है तो केवल न्यायपालिका ही बचती है. उन्होंने कहा, बेशक संसद ऐसा कर सकती है लेकिन सत्तारूढ़ दल में कोई भी ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उन्हें इससे फायदा होता है.

सिब्बल ने कहा, "इसलिए, केवल आपकी अदालत ही इसे सुधार सकती है. आखिरकार, लोकतंत्र को जीवित रखने का बोझ आप पर है, हमारे पर नहीं."

इस पर पीठ ने कहा, "यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है... संविधान लोगों द्वारा जिया जाता है. लोग संविधान के अनुसार जीना नहीं चाहते." सिब्बल ने कहा कि लोग इसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा, "हमें कम नहीं आंकना चाहिए. अन्य संस्थाएं भी इसके प्रति काफी प्रतिबद्ध हैं..."

सिब्बल ने कहा कि आखिरकार, कानून तो सर्वोच्च अदालत को ही तय करना होगा. संसद कानून पारित करती रहेगी, लेकिन न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा कर सकती है.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की कि विधायकों की अयोग्यता विधानसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन चुनाव चिह्न तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि वह राजनीतिक दल अस्तित्व में रहता है. पीठ ने कहा, "चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा है कि अब कोई शिवसेना नहीं है. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने शिंदे जी को चुनाव चिह्न आवंटित करके विरोधी समूह को ही शिवसेना के रूप में मान्यता दी है."

पीठ ने आगे जोड़ा, "इसलिए हम कह रहे हैं कि यह सवाल पार्टी के साथ बना रहता है. जबकि अयोग्यता के मामलों में तथ्यों को उस दिन के आधार पर तय किया जाता है जिस दिन अयोग्यता के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है..."

पीठ ने टिप्पणी की कि विभाजन उसी दिन हो सकता है जिस दिन अयोग्यता के लिए आवेदन दायर किया जाता है. इस पर सिब्बल ने जवाब दिया, "समानता के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई कानून नहीं है. मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा..." सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता के मामले में कसौटी पूरी तरह से अलग होती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का विभाजन और विधायकों की अयोग्यता दो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं.

उन्होंने दलील दी कि अयोग्यता तय करने के लिए बाद के घटनाक्रमों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह तय करने के लिए नहीं कि पार्टी में विभाजन हुआ था या नहीं. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के पास देश के लिए और लोकतंत्र के भविष्य के लिए कानून तय करने का एक बड़ा अवसर है.

सिब्बल ने दलील दी, "मान लीजिए कि विभाजन का फैसला हो जाता है, तो वह (शिंदे) पार्टी पर दावा नहीं कर सकते थे. यह संविधान पीठ के फैसले के दायरे में आता है. वह मूल पार्टी नहीं थे, पांच न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है. इसलिए, वह अयोग्य घोषित हो जाते. समय बीत चुका है, अब लेजिस्लेटिव पार्टी टेस्ट (विधायकों की संख्या का परीक्षण) कहां प्रासंगिक रह जाता है? क्योंकि वह कहते हैं कि उनके पास विधानसभा के 39 सदस्य हैं, इसलिए उन्हें चुनाव चिह्न मिल गया. यह टेस्ट कितना प्रासंगिक है?"

सिब्बल ने पुरजोर दलील देते हुए कहा, "आप किसी को ईडी का नोटिस भेजते हैं, आप किसी को सीबीआई का नोटिस भेजते हैं. वह तुरंत आपके पास आ जाएगा - चाहे वह विधायक हो या पार्टी का कोई सदस्य. आप संविधान के प्रावधानों की ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते जिससे उसी पाप (दल-बदल) को बढ़ावा मिले, जिसे रोकने की कोशिश दल-बदल विरोधी कानून ने की थी."

राजनीतिक दल के संबंध में सिब्बल ने यह भी दलील दी कि "फैसला लेने वाली संस्थाएं चुनी जाती हैं और प्रशासन व अन्य संस्थाएं कार्यकारी होती हैं. अगर कोई कोषाध्यक्ष है, तो मुझे उसका चुनाव करने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग का पूरा तर्क स्थापित सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है."

सिब्बल ने आगे विस्तार से बताया कि उपनेता, सदन के सदस्य और संसद सदस्य सभी निर्वाचित होते हैं, जबकि सचिव, संगठक और राज्य संपर्क प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं. उन्होंने आगे जोड़ा, "राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं. जिला संपर्क प्रमुख और जिला प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं. यह पार्टी का पूरा ढांचा है. तर्क यह है कि चूंकि नियुक्त लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए मैं यह संविधान पाना चाहता हूं. क्योंकि नियुक्त किए गए लोग उसी के अनुसार वोट करेंगे जो नेता कहेगा."

इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को जारी रहेगी.

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