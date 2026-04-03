ETV Bharat / bharat

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए डीजी शिपिंग का स्पेशल डायरेक्शन

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली : होर्मुज जलडमरूमध्य में अधिकांश हमले दिन के उजाले में या अनिर्दिष्ट समय पर हुए, लेकिन ट्रांजिट करने वाले जहाजों पर हमले सुबह या दोपहर में हुए हैं. भारतीय ध्वज वाले जहाज लिब्रा ट्रेडर पर भी तीन मार्च की रात को मिसाइल से हमला किया गया था.

भारत स्थित सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) ने कहा है कि अरब खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य (सोह) और ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा का माहौल गंभीर खतरे के स्तर पर बना हुआ है. आईएफसी-आईओआर ने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में चलने वाले सभी जहाजों को आईएफसी-आईओआर को अपने पारगमन की जानकारी देनी चाहिए और आईएफसी-आईओआर, समुद्री सुरक्षा केंद्रों और मुंबई स्थित महानिदेशक जहाजरानी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए.

पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपनी नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट में, आईएफसी-आईओआर ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक हुई 29 घटनाएं और 23 जहाजों पर हमले शत्रुता की व्यापकता और निरंतरता को रेखांकित करते हैं. हाल के हमलों से यह पुष्टि होती है कि पहले की शांति रणनीतिक विराम थी, न कि तनाव कम करने की प्रक्रिया.समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के लिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 2018 में स्थापित आईएफसी-आईओआर, एक प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सूचना-साझाकरण केंद्र है.

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच 20 भारतीय पोत फंसे हुए हैं.विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक पोतों और ऑफशोर अवसंरचना से जुड़ी 29 समुद्री सुरक्षा संबंधी खतरे (हाइब्रिड) की घटनाएं दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "यह खतरा होर्मुज जलडमरूमध्य में शुरुआती हमलों से बढ़कर उत्तरी अरब खाड़ी, संयुक्त अरब अमीरात के क्षेत्रीय जलक्षेत्र और प्रमुख बंदरगाहों के आसपास के क्षेत्रों तक फैल गया है."

यह अभियान समन्वित, बहु-आयामी रणनीति को दर्शाता है जिसमें प्रक्षेपास्त्र, यूएवी, यूएसवी और अवरोधन से प्राप्त मलबे जैसे अप्रत्यक्ष प्रभावों का उपयोग किया गया है. इसके अलावा, इसने होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात को ऐतिहासिक दैनिक औसत की तुलना में 96 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया है. यमन में गैर-सरकारी संगठनों ने चल रहे अभियान के साथ गठबंधन की घोषणा की है. विश्लेषण में कहा गया है कि हालांकि इस चरण में किसी भी पुष्ट समुद्री हमले को दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनकी प्रदर्शित क्षमताएं और इरादे लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी में इसके फैलने का विश्वसनीय जोखिम प्रस्तुत करते हैं.

वर्तमान खतरे के माहौल के तीन परस्पर जुड़े आयाम : अरब खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में निरंतर चल रहा सैन्य अभियान, दक्षिण से हौथी विद्रोहियों द्वारा घोषित पुनः प्रवेश, और व्यापक जीपीएस जैमिंग जिसके कारण पूरे क्षेत्र में नौवहन और स्थितिजन्य जागरूकता बाधित हो रही है.

विश्लेषण में आगे कहा गया है कि नौ दिनों की शांति न तो युद्धविराम थी, न ही कोई राजनयिक विकास और न ही अभियान की थकावट का संकेत. विश्लेषण में कहा गया है, “यह संभवतः एक जानबूझकर लिया गया विराम था. तीनों क्षेत्र अभी भी गंभीर खतरे के स्तर पर हैं. एमवी एक्सप्रेस रोम, एमवी अल सालमी और एमवी एक्वा 1 पर हाल के हमलों से पुष्टि होती है कि पिछली शांति एक सामरिक विराम थी, न कि समाप्ति. अभियान का पैटर्न स्थापित है: केंद्रित हमले, जानबूझकर अंतराल, फिर से हमले.”

केंद्र ने 28 फरवरी से अब तक कुल 29 हमलों की निगरानी की है. विश्लेषण में आगे कहा गया है, “हाल ही में हुई समुद्री सुरक्षा घटनाओं से संकेत मिलता है कि वाणिज्यिक जहाजों को मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र हमलों, मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के हमलों, अज्ञात जहाजों द्वारा सशस्त्र आक्रमणों और क्षेत्रीय शत्रुता से उत्पन्न अप्रत्यक्ष नुकसान सहित कई प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.”

आईएफसी-आईओआर के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में जीपीएस/जीएनएसएस में लगातार हस्तक्षेप जारी है, जिससे नौवहन की विश्वसनीयता, एआईएस की अखंडता और स्थितिजन्य जागरूकता प्रभावित हो रही है.ये खतरे बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हो सकते हैं और ध्वज, स्वामित्व या माल की प्रकृति की परवाह किए बिना जहाजों को निशाना बना सकते हैं. लंगर डाले हुए, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे या रणनीतिक चोकपॉइंट के निकट परिचालन कर रहे जहाज सीमित गतिशीलता के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं.