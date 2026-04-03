होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए डीजी शिपिंग का स्पेशल डायरेक्शन
आईएफसी-आईओआर ने होर्मुज जलडमरूमध्य में परिचालन करने वाले जहाजों को डीजी शिपिंग के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया.
Published : April 3, 2026 at 7:59 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली : होर्मुज जलडमरूमध्य में अधिकांश हमले दिन के उजाले में या अनिर्दिष्ट समय पर हुए, लेकिन ट्रांजिट करने वाले जहाजों पर हमले सुबह या दोपहर में हुए हैं. भारतीय ध्वज वाले जहाज लिब्रा ट्रेडर पर भी तीन मार्च की रात को मिसाइल से हमला किया गया था.
भारत स्थित सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) ने कहा है कि अरब खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य (सोह) और ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा का माहौल गंभीर खतरे के स्तर पर बना हुआ है. आईएफसी-आईओआर ने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में चलने वाले सभी जहाजों को आईएफसी-आईओआर को अपने पारगमन की जानकारी देनी चाहिए और आईएफसी-आईओआर, समुद्री सुरक्षा केंद्रों और मुंबई स्थित महानिदेशक जहाजरानी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए.
पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपनी नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट में, आईएफसी-आईओआर ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक हुई 29 घटनाएं और 23 जहाजों पर हमले शत्रुता की व्यापकता और निरंतरता को रेखांकित करते हैं. हाल के हमलों से यह पुष्टि होती है कि पहले की शांति रणनीतिक विराम थी, न कि तनाव कम करने की प्रक्रिया.समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के लिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 2018 में स्थापित आईएफसी-आईओआर, एक प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सूचना-साझाकरण केंद्र है.
विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच 20 भारतीय पोत फंसे हुए हैं.विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्यिक पोतों और ऑफशोर अवसंरचना से जुड़ी 29 समुद्री सुरक्षा संबंधी खतरे (हाइब्रिड) की घटनाएं दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "यह खतरा होर्मुज जलडमरूमध्य में शुरुआती हमलों से बढ़कर उत्तरी अरब खाड़ी, संयुक्त अरब अमीरात के क्षेत्रीय जलक्षेत्र और प्रमुख बंदरगाहों के आसपास के क्षेत्रों तक फैल गया है."
यह अभियान समन्वित, बहु-आयामी रणनीति को दर्शाता है जिसमें प्रक्षेपास्त्र, यूएवी, यूएसवी और अवरोधन से प्राप्त मलबे जैसे अप्रत्यक्ष प्रभावों का उपयोग किया गया है. इसके अलावा, इसने होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात को ऐतिहासिक दैनिक औसत की तुलना में 96 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया है. यमन में गैर-सरकारी संगठनों ने चल रहे अभियान के साथ गठबंधन की घोषणा की है. विश्लेषण में कहा गया है कि हालांकि इस चरण में किसी भी पुष्ट समुद्री हमले को दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनकी प्रदर्शित क्षमताएं और इरादे लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी में इसके फैलने का विश्वसनीय जोखिम प्रस्तुत करते हैं.
वर्तमान खतरे के माहौल के तीन परस्पर जुड़े आयाम : अरब खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में निरंतर चल रहा सैन्य अभियान, दक्षिण से हौथी विद्रोहियों द्वारा घोषित पुनः प्रवेश, और व्यापक जीपीएस जैमिंग जिसके कारण पूरे क्षेत्र में नौवहन और स्थितिजन्य जागरूकता बाधित हो रही है.
विश्लेषण में आगे कहा गया है कि नौ दिनों की शांति न तो युद्धविराम थी, न ही कोई राजनयिक विकास और न ही अभियान की थकावट का संकेत. विश्लेषण में कहा गया है, “यह संभवतः एक जानबूझकर लिया गया विराम था. तीनों क्षेत्र अभी भी गंभीर खतरे के स्तर पर हैं. एमवी एक्सप्रेस रोम, एमवी अल सालमी और एमवी एक्वा 1 पर हाल के हमलों से पुष्टि होती है कि पिछली शांति एक सामरिक विराम थी, न कि समाप्ति. अभियान का पैटर्न स्थापित है: केंद्रित हमले, जानबूझकर अंतराल, फिर से हमले.”
केंद्र ने 28 फरवरी से अब तक कुल 29 हमलों की निगरानी की है. विश्लेषण में आगे कहा गया है, “हाल ही में हुई समुद्री सुरक्षा घटनाओं से संकेत मिलता है कि वाणिज्यिक जहाजों को मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र हमलों, मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के हमलों, अज्ञात जहाजों द्वारा सशस्त्र आक्रमणों और क्षेत्रीय शत्रुता से उत्पन्न अप्रत्यक्ष नुकसान सहित कई प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.”
आईएफसी-आईओआर के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में जीपीएस/जीएनएसएस में लगातार हस्तक्षेप जारी है, जिससे नौवहन की विश्वसनीयता, एआईएस की अखंडता और स्थितिजन्य जागरूकता प्रभावित हो रही है.ये खतरे बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हो सकते हैं और ध्वज, स्वामित्व या माल की प्रकृति की परवाह किए बिना जहाजों को निशाना बना सकते हैं. लंगर डाले हुए, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे या रणनीतिक चोकपॉइंट के निकट परिचालन कर रहे जहाज सीमित गतिशीलता के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं.
होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की संख्या प्रतिदिन 130-140 से घटकर चार से पांच रह गई है.होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है. ऐतिहासिक औसत के अनुसार प्रतिदिन लगभग 130-140 जहाजों का आवागमन होता था, लेकिन स्वचालित पहचान प्रणाली (AIDS) से प्राप्त वर्तमान अवलोकन बताते हैं कि यातायात का स्तर घटकर प्रतिदिन लगभग चार से पांच जहाज रह गया है (पिछले सात दिनों में).
कई दिनों तक आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही लगभग शून्य रही है, जो ऑपरेटरों की जोखिम से बचने की बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाता है. 28 फरवरी से हमलों का विश्लेषणIFC-IOR ने कहा कि वर्तमान खतरे का माहौल अनिश्चितता, विस्तारित भौगोलिक दायरे और ध्वज, माल या स्वामित्व की परवाह किए बिना वाणिज्यिक जहाजों को अंधाधुंध निशाना बनाने की विशेषता रखता है.इसमें कहा गया है, "हमले चलते हुए और लंगर डाले हुए दोनों स्थितियों में हुए हैं, जिनमें बंदरगाह की सीमा के भीतर और जहाज-से-जहाज संचालन के दौरान भी हमले शामिल हैं. सीमित गतिशीलता वाले जहाज विशेष रूप से असुरक्षित हैं."
भारतीय ध्वज वाले जहाज लिब्रा ट्रेडर पर 3 मार्च की रात को मिसाइल से हमला किया गया.विश्लेषण में कहा गया है, "होर्मुज जलडमरूमध्य में 28 फरवरी से अब तक 22 विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल से हमले हुए हैं.समुद्री व्यापार, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर इस हमले का संचयी प्रभाव गंभीर रहा है और कई मायनों में आधुनिक युग में अभूतपूर्व है."
इसमें आगे कहा गया है, "होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे लगभग 21 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन प्रवाहित होता है, खाड़ी उत्पादकों के लिए कोई व्यवहार्य वैकल्पिक निकास मार्ग न होने के कारण, अधिकांश वाणिज्यिक जहाजों के लिए प्रभावी रूप से बंद है."
विश्लेषण में आगे कहा गया है कि अज्ञात प्रक्षेपास्त्रों, ड्रोनों और अमेरिकी पोतों (यूएसवी) का उपयोग किया जा रहा है, और हमले अक्सर इंजन कक्षों या जलस्तर के ऊपर के हिस्से को निशाना बनाते हैं, जिससे आग, विस्फोट होते हैं, परिणामस्वरूप जहाज को छोड़ना या डूबना पड़ता है.
रिपोर्ट के अनुसार जहाजों के प्रकारों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी श्रेणी ‘सुरक्षित’ नहीं है. कच्चे तेल, उत्पाद टैंकर, कंटेनर जहाज, बल्क कैरियर और बचाव एवं सहायक जहाजों को हमलों में निशाना बनाया गया है. अधिकांश हमले दिन के उजाले में या अनिर्दिष्ट समय पर हुए, लेकिन पैटर्न से पता चलता है कि आवागमन कर रहे जहाजों पर अवसरवादी हमले किए गए, अक्सर सुबह या दोपहर के समय,” रिपोर्ट में कहा गया है.
सुरक्षित फेरी के लिए उपलब्ध विकल्पइसमें कहा गया है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते मार्ग बदलना परिचालन की दृष्टि से सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इससे लागत और यात्रा समय बढ़ जाता है और केप बंदरगाहों पर ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
आईएफसी-आईओआर ने कहा, "कच्चे तेल की कुछ खेपों को सऊदी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन के माध्यम से यानबू भेजा जा रहा है, जहां से आगे लोडिंग की जाती है. इससे अल्पकालिक क्षमता तो मिलती है, लेकिन यह अपने आप में एक अवरोध बिंदु है, जिस पर यमनी गैर-सरकारी संगठनों से खतरा बना रहता है."
ओमान के दुक्म को भी कुछ ऑपरेटरों द्वारा एक वैकल्पिक एसटीएस और ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में खोजा जा रहा है, क्योंकि यह अरब खाड़ी के तत्काल खतरे वाले क्षेत्र से बाहर स्थित है. आईएफसी-आईओआर का उद्देश्य एक सामान्य, सुसंगत समुद्री स्थिति का चित्र बनाकर और समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण केंद्र के रूप में कार्य करके क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है. अपनी स्थापना के बाद से, केंद्र ने 28 देशों में 76 संपर्क स्थापित किए हैं.
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