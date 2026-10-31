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राहुल गांधी को जीवन भर अपना 'नकली प्रधानमंत्री' बनाए रखें: विपक्ष पर भाजपा का तंज

इंडिया ब्लॉक का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम पर बीजेपी का तंज ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'इंडिया' गठबंधन पर संसद और लोकतंत्र का 'मजाक' उड़ाने का आरोप लगाया. यह आरोप तब लगा जब विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से "जनता की अदालत में महाभियोग" चलाया.

बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को चाहे जितनी बार लॉन्च करने की कोशिश कर ले, वह कभी सफल नहीं होगी. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, "आप अपनी नकली संसद चला लें या मार्च निकाल लें, दुनिया समझ चुकी है कि राहुल गांधी के पास आगे बढ़ने के लिए कोई ईंधन ही नहीं है. यह 'सैटेलाइट' कभी लॉन्च नहीं होने वाला."