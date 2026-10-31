राहुल गांधी को जीवन भर अपना 'नकली प्रधानमंत्री' बनाए रखें: विपक्ष पर भाजपा का तंज
बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को चाहे जितनी बार लॉन्च करने की कोशिश कर ले वह कभी सफल नहीं होगी.
Published : October 31, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'इंडिया' गठबंधन पर संसद और लोकतंत्र का 'मजाक' उड़ाने का आरोप लगाया. यह आरोप तब लगा जब विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से "जनता की अदालत में महाभियोग" चलाया.
बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को चाहे जितनी बार लॉन्च करने की कोशिश कर ले, वह कभी सफल नहीं होगी. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, "आप अपनी नकली संसद चला लें या मार्च निकाल लें, दुनिया समझ चुकी है कि राहुल गांधी के पास आगे बढ़ने के लिए कोई ईंधन ही नहीं है. यह 'सैटेलाइट' कभी लॉन्च नहीं होने वाला."
BJP National Spokesperson Dr. @sambitswaraj addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/ywslnAj2DZ— BJP (@BJP4India) October 31, 2026
उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष चाहे तो राहुल गांधी को "जीवन भर के लिए एक नकली प्रधानमंत्री" (मॉक पीएम) बनाकर रख सकता है. यहां भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर झूठ फैला रही है.
भाजपा नेता ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले आरोपों को झूठ करार दिया और दावा किया कि 'पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद 'वोट चोरी' करके प्रधानमंत्री बने थे. उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल का वोट चुराया और प्रधानमंत्री बन गए."
विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन "आज एक 'नकली संसद' (mock parliament) आयोजित करके लोकतंत्र का मज़ाक उड़ा रहा है." पात्रा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए आगे कहा, "मेरी एक विनम्र विनती है, आपने जो यह 'नकली संसद' बनाई है, कृपया इसे खत्म न करें. बस राहुल गांधी को सत्ता पक्ष की बेंचों पर बिठा दें. उनकी टी-शर्ट हटाकर उन्हें 'कुर्ता-पायजामा' पहना दें और उन्हें वहीं बैठने दें, जबकि आप लोग रोजाना किसी 'भजन-कीर्तन' की तरह 'प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री' का जाप करते रहें. उन्हें जीवन भर के लिए अपना 'नकली प्रधानमंत्री' बनाए रखें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है." - संबित पात्रा
सत्ताधारी पार्टी की ओर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर यह हमला तब हुआ, जब विपक्षी गठबंधन ने रविवार को होने वाली अपनी रैली से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक "सार्वजनिक महाभियोग" (public impeachment) आयोजित किया.
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में यह कार्यवाही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जहां का माहौल बिल्कुल संसद सत्र जैसा लग रहा था.
(इनपुट-पीटीआई)
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