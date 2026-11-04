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केदारताल ट्रेक रेस्क्यू अपडेट: 4 टेकर्स के शव मिले, बाकी की तलाश जारी

केदारताल ट्रेक रेस्क्यू अपडेट ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर रेस्क्यू अभियान जारी है. इस अभियान में 4 टेकर्स के शव मिल चुके हैं. 3 शवों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया है. एक शव को रेस्क्यू किया जा रहा है. शेष लापता ट्रेकर्स की तलाश जारी है.केदारताल ट्रेक से लापता ट्रेकर्स एवं सपोर्टिंग स्टाफ की तलाश में SDRF उत्तराखंड पुलिस लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है. ये जानकारी आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी है.

बता दे 27 अक्टूबर को गंगोत्री से 7 ट्रेकर्स और 6 सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 13 सदस्यीय दल केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था. खराब मौसम, भारी बर्फबारी एवं ग्लेशियर के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से दल निर्धारित समय पर वापस नहीं लौट सका था. सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन के समन्वय से SDRF, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), वन विभाग एवं ट्रेकिंग एजेंसी की टीमें लगातार सर्च एवं रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं.