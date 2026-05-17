केदारनाथ लिंचोली एवलांच क्षेत्र चिंता का सबब, वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट, विस्तार से जानिये वजह
केदारनाथ यात्रा पैदलमार्ग पर लिंचोली क्षेत्र पर एवलांच का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर इसकी चेतावनी दी है. रोहित कुमार सोनी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 5:55 PM IST
देहरादून(उत्तराखंड): केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित लिंचोली क्षेत्र को हिमस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील और खतरनाक माना गया है. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर स्टडी की है. जिसमें पता चला है कि यह सिर्फ मौसमी जोखिम वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और अवसंरचना के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. रिपोर्ट के अनुसार लिंचोली के पास ऐसा हिमस्खलन क्षेत्र मौजूद है, जो हर साल सर्दियों से लेकर शुरुआती गर्मियों तक सक्रिय रहता है. केदारनाथ ट्रेक पर चलने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है.
हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भंडार: हिमालय दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर और बर्फ के भंडारों में से एक है. साथ ही ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे अधिक हिमस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है. हिमालय का करीब 10 फीसदी हिस्सा स्थायी रूप से हिमाच्छादित रहता है. सर्दियों के दौरान 30 फीसदी से अधिक क्षेत्र बर्फ से ढका होता है. यही वजह है कि यहा छोटी-सी मौसमी हलचल भी बड़े हिमस्खलन को न्यौता दे सकती है. यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता हिमपात, तापमान में उतार-चढ़ाव और मानव गतिविधियों ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है.
केदारनाथ लिंचोली क्षेत्र हिमस्खलन स्टडी: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई हिमस्खलन की घटनाएं, वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को और गंभीर बना रही हैं. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ मनीष मेहता ने केदारनाथ ट्रेक मार्ग पर लिंचोली हिमस्खलन खतरे का आंकलन करते हुए अध्ययन किया है. उनकी रिपोर्ट हाल ही में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जर्नल में पब्लिश हुई है. रिपोर्ट में 23 अप्रैल 2021 को हुई गिर्थी गंगा घटना का जिक्र किया गया है. जब बीआरओ के अस्थायी शिविर पर हिमस्खलन आया था. इस एवलांच की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी. 384 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था.
एवलांच की घटनाओं की डिटेल रिपोर्ट: इसी तरह 2 अक्टूबर 2021 को त्रिशूल पर्वत के पास आए एवलांच में सात लोगों की जान चली गई. अटलकोड़ी, हेमकुंड साहिब मार्ग और डोकरीयानी ग्लेशियर क्षेत्र की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है. जिनमें तीर्थयात्री, पर्वतारोही और मजदूर तक प्रभावित हुए. वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2021 से 2024 के बीच केदारनाथ के उत्तर दिशा में बार-बार एवलांच की घटना देखी गई है. अध्ययन के अनुसार, इन एवलांच की घटनाओं से केदारनाथ कस्बे के लिए सीधे खतरा नहीं थीं, क्योंकि ये घटनाएं कॉम्पैनियन ग्लेशियर के संचयन क्षेत्र (Accumulation Zone) में हुईं हैं.
लिंचोली में हिमस्खलन की सक्रियता: असली चिंता की जगह लिंचोली है. यहां हिमस्खलन की सक्रियता अधिक है. यहां से हर साल चारधाम यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, लिंचोली क्षेत्र ऊपरी लिंचोली से करीब 500 मीटर ऊपर स्थित है. जिस ढलान पर विंटर के दौरान भारी बर्फ जमा हो जाती है. अप्रैल से जून के बीच गर्मी बढ़ने की वजह से स्नो अस्थिर हो जाती है. जिसके चलते पाउडर स्नो और वेट स्नो (Powder Snow and Wet Snow) दोनों तरह के एवलांच ट्रिगर होते हैं. यही वजह है कि केदारनाथ- लिंचोली ट्रेक को सबसे सक्रिय और खतरनाक हिस्सा माना जाता है.
क्या कहती है स्टडी रिपोर्ट: रिपोर्ट के अनुसार, हिमस्खलन करीब 4160 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 3250 मीटर की ऊंचाई तक नीचे आता है. इसका फैलाव करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है. करीब तीन लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को प्रभावित करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, ये भू-आकृति, ढलान की दिशा और बर्फ की अस्थिर परतें इस स्थान को लगातार खतरनाक बना रही है. चारधाम यात्रा के दौरान, मई और जून महीने में करीब 60 फीसदी तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचते हैं. इसी दौरान, रामबाड़ा से केदारनाथ मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हर मिनट में 100 से 200 लोग इस एवलांच प्रोन क्षेत्र से गुजरते हैं. ऐसे किसी भी समय हिमस्खलन होने से बड़ी जनहानि होने की आशंका है.
रिपोर्ट में दिये गये कई सुझाव: अध्ययन रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने तमाम सुझाव भी दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि, प्रस्तावित रोपवे के टावरों को हिमस्खलन क्षेत्र से कम से कम 200 से 300 मीटर दूर बनाया जाए. केदारनाथ के लिए एक वैकल्पिक पैदल मार्ग विकसित किया जाए. जिससे मुख्य ट्रैक बाधित होने पर भी श्रद्धालु अपनी यात्रा जारी रह सके. 2013 आपदा के बाद नदीतल के पास बनाया गया मार्ग और पुराना पैदल मार्ग फिर से खोलने पर विचार किया जाए. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सुझावों के जरिए खतरों को कम करते हुए केदारनाथ धाम यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा.
रिपोर्ट के अनुसार, एवलांच के सोर्स क्षेत्र में कोई सुरक्षात्मक निर्माण करना लगभग असंभव है, क्योंकि वहां काफी अधिक ढलान है. हिमपुंज (Snowflake) लगातार बदलता रहता है. ऐसे में मध्य और निचले प्रभावित क्षेत्रों में चेक डैम और डायवर्जन संरचनाएं बनाना फायदेमंद साबित होगी. इन स्ट्रक्चर्स से बर्फ और मलबे की गति को कम की जा सकती है. बहाव को सुरक्षित दिशा में मोड़ा जा सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस तरह की रणनीति जान- माल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
केदारनाथ धाम उत्तराखंड की आस्था, पर्यटन और अर्थव्यवस्था का केंद्र है. ये अध्ययन इस बात को बताता है कि धार्मिक महत्व के साथ-साथ यहां वैज्ञानिक जोखिम प्रबंधन (Scientific Risk Management) भी जरूरी है. तेजी से यात्रा बढ़ती जा रही है. निर्माण गतिविधियां और जलवायु से जुड़ी अस्थिरताएं इस पूरे क्षेत्र को कॉप्लेक्स बना रही हैं. ऐसे में लिंचोली जैसे स्थानों पर समय रहते स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन (Strategic Intervention) नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी त्रासदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में वैकल्पिक मार्ग, संरचनात्मक सुरक्षा और भू-आधारित योजना को तत्काल प्राथमिकता देने की जरूरत है.
क्या कहते हैं वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट: वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ मनीष मेहता ने कहा केदारघाटी में साल 2013 में आई आपदा से पहले केदारनाथ की यात्रा मंदाकिनी नदी के दाएं बैंड से संचालित होती थी. 2013 में आई आपदा की वजह से पुराना मार्ग बह गया. जिसके बाद लिंचोली रूट से यात्रा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन लिंचोली क्षेत्र में एवलांच की एक बड़ी समस्या है. खासकर प्री मानसून से पहले और पोस्ट मानसून के बाद जब बर्फबारी होती है तो एवलांच की वजह से यात्रा प्रभावित होती हैं. ऐसे में सरकार रोपवे परियोजना पर काम कर रही है. जिससे इस एवलांच की समस्या से निजात मिल सकती है.
पढे़ं- ट्रेकर्स रहें सावधान! उत्तराखंड के कई जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट, विशेष एहतियात जरूरी
पढे़ं- आइस रॉक एवलॉन्च से मची थी धराली में तबाही, नदियों के किनारे बसावटों पर खड़े हुए सवाल
पढे़ं- ग्लेशियर्स की स्टडी ने बढ़ाई हिमालयी रीजन की चिंता! साइंटिस्ट ने भी किया सतर्क, जानिये पूरा मामला
पढे़ं- उत्तराखंड में भारी तबाही ला सकते हैं हैंगिंग ग्लेशियर! मॉनिटरिंग की जरूरत, NGT भी हुआ सख्त
पढे़ं- ग्लेशियर झीलों की निगरानी! सेटेलाइट के साथ ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जरूरी, जानिये क्या है प्लानिंग