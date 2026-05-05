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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कूड़ा बना मुसीबत, 2 हफ्ते में निकला 7 टन प्लास्टिक कचरा, 6 डंपर वेट गार्बेज

रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के दौरान बढ़ते प्लास्टिक कचरे से मंदाकिनी नदी प्रदूषित हो रही है.

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आस्था के सैलाब के बीच मंडराता पर्यावरण पर खतरा (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 1:30 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में इस वर्ष आस्था अपने चरम पर है. 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 4 मई तक 3 लाख 35 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त धाम पहुंच रहे हैं. जहां एक ओर श्रद्धा का यह अभूतपूर्व सैलाब नए रिकॉर्ड बना रहा है वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है.

पवित्र मंदाकिनी नदी, जो इस धाम की जीवनरेखा मानी जाती है, आज प्लास्टिक प्रदूषण के बोझ तले कराहती नजर आ रही है. यात्रा मार्ग और पड़ावों पर फैला प्लास्टिक कचरा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसे सीधे नदी में फेंके जाने की घटनाएं स्थिति को और भी भयावह बना रही हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए सुलभ इंटरनेशनल के 400 से अधिक सफाई कर्मी सीतापुर से केदारनाथ तक लगातार सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं. सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरे को कॉम्पैक्ट करने के लिए विशेष मशीनें लगाई गई हैं, जहां अब तक लगभग 7 टन प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा चुका है. इसके अतिरिक्त, गीले कचरे को प्रतिदिन 5 से 6 डंपरों के माध्यम से रुद्रप्रयाग स्थित डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा रहा है.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कूड़ा बना मुसीबत (VIDEO-ETV Bharat)

हालांकि, प्रशासन और सफाई कर्मियों की यह मुस्तैदी सराहनीय है, लेकिन कुछ स्थानीय व्यापारियों और असामाजिक तत्वों की लापरवाही इस पूरे प्रयास पर भारी पड़ती दिख रही है. यात्रा मार्ग पर संचालित कई दुकानों, ढाबों और छोटे कारोबारियों द्वारा प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग और कचरे का अनुचित निस्तारण समस्या को लगातार बढ़ा रहा है.

मंदाकिनी नदी किनारे स्थापित दुकानें और जगह-जगह ढाबा, नींबू पानी के साथ छोटा रोजगार कर रहे सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे प्लास्टिक कचरे को कूड़ेदान में ही डालें और यहां वहां कचरा ना करें. तीर्थ यात्रियों को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है.
-रामचंद्र गोस्वामी, अध्यक्ष व्यापार संघ गौरीकुंड-

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही तीर्थ यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे कचरे को निर्धारित कूड़ेदानों में डालकर स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें.

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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 400 सफाई कर्मी मौजूद (PHOTO-ETV Bharat)

यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी का संकेत है. यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आस्था का यह महापर्व पर्यावरणीय संकट का रूप ले सकता है.

केदारनाथ धाम की पवित्रता और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अब केवल प्रशासनिक सख्ती ही नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि आस्था और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे.

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