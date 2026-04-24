केदारनाथ यात्रा के बड़े फैसले, ड्रोन उड़ाने पर बैन, 10 मिनट में शिकायत समाधान
केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में यूट्यूबर व ब्लॉगर ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 1:00 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में इस बार यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद कमान संभाल ली है. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने लगातार दूसरी बार धाम पहुंचकर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की सख्त समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि केदारनाथ यात्रा में अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
केदारनाथ धाम पहुंचते ही डीएम ने यात्रा मजिस्ट्रेट, सेक्टर और सब-सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, पशुपालन और सुलभ विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में जिलाधिकारी ने पिछले दो दिनों की यात्रा का फीडबैक लिया. अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़, तेज और श्रद्धालु-केंद्रित बनाने के लिए मौके पर ही कड़े निर्देश जारी किए गए.
श्री केदारनाथ धाम यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित व सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री विशाल मिश्रा ने देर शाम धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया,उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले दो दिनों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया, साथ ही श्रद्धालुओं से सीधे संवाद… pic.twitter.com/Qb51UQmn55— DM Rudraprayag (@DmRudraprayag) April 24, 2026
सबसे अहम निर्णय लेते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में यूट्यूबर व ब्लॉगर ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही यात्रा के खिलाफ किसी भी प्रकार के भ्रामक वीडियो, ब्लॉग या रील प्रसारित करने वालों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जिला सूचना अधिकारी को 24×7 निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त एक्शन!— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) April 23, 2026
श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक एवं निराधार दावे करने वालों के खिलाफ अब तक रुद्रप्रयाग में 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं।
कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित एवं नियमानुसार दर्शन कराए जा रहे हैं।
व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत और सुलभ सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को 24×7 अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है. किसी भी शिकायत की स्थिति में संबंधित विभाग को सिर्फ 10 मिनट के भीतर संपर्क कर समाधान करना अनिवार्य किया गया है. लापरवाही पर जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
केदारनाथ धाम यात्रा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचना व रील्स बनाने वालों पर रुद्रप्रयाग पुलिस हुई सख्त : कोतवाली सोनप्रयाग में 03 मुकदमे हुए हैं दर्ज।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) April 24, 2026
" सुरक्षित केदारनाथ यात्रा, सुगम दर्शन - रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन आपके साथ।" pic.twitter.com/R6GRxl2zEu
डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धालुओं के साथ मधुर, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा यात्रा की छवि और श्रद्धालुओं का अनुभव सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर स्तर पर संवेदनशीलता और तत्परता अनिवार्य है.
इसके साथ ही बीकेटीसी (BKTC) के कार्मिकों को प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए दर्शन व्यवस्था को निर्बाध, तेज और सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को अनावश्यक प्रतीक्षा या असुविधा का सामना न करना पड़े. इस बार केदारनाथ यात्रा में प्रशासन पूरी तरह ‘सुपर एक्टिव और जीरो टॉलरेंस मोड’ में है.
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