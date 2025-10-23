केदारनाथ यात्रा ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड, इस साल 17 लाख से अधिक भक्तों ने किये दर्शन, देखिये आंकड़े
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया इस साल रिकॉर्ड तोड़ 17,68,795 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किये.
October 23, 2025
रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज 23 अक्टूबर भैया दूज के मौके पर शीतकाल के लिए बंद कर दिये गये हैं. सीएम धामी सहित 10 हजार से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ कपाटबंदी के साक्षी बने. कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली सेना के बैंड तथा जयघोष के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हुई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दीस्थल के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान करवाया.
कपाट बंद होने की प्रक्रिया से पहले श्रद्धालुओं ने मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन किये. इसके बाद कपाट बंद की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रह्ममुहुर्त में केदारनाथ धाम के पुजारी बागेश लिंग तथा आचार्यगणों , श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित जिला प्रशासन, तथा तीर्थ पुरोहितों हकहकूकधारियों ने पूरब द्वार से मंदिर के गर्भगृह परिसर में प्रवेश किया. सभी समाधि पूजा में शामिल हुए. यज्ञ- हवन समाधि पूजा के पश्चात पुजारी बागेश लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वंभू शिवलिंग को समाधि रूप दिया. स्थानीय पुष्पों कुमजा, बुकला, राख सहित ब्रह्म कमल,शुष्क फूल पत्तों से ढ़का. इसके बाद जय बाबा केदार के उदघोष के साथ मंदिर गर्भगृह बंद किया गया.
आज भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान एवं धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल हेतु बंद हो गए। कपाट बंद होने से पूर्व बाबा केदार की पूजा-अर्चना में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/CgFfdZu3fd— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2025
मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की उपस्थिति में प्रातः साढ़े आठ बजे मंदिर का पूर्वी तथा दक्षिण द्वार बंद किया गया. इसके बाद पंचमुखी डोली को बाहर मंदिर परिसर में लाया गया. डोली ने केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा के पश्चात प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया. सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंच मुखी डोली के साथ प्रस्थान किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के कपाट बंद होने के अवसर पर देश - विदेश के श्रद्धालुओं के लिए शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भव्य दिव्य केदार पुरी का निर्माण हुआ है. सीएम धामी ने कहा चारधाम यात्रा में इस वर्ष रिकॉर्ड 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं. धामों के कपाट बंद के बाद शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया जायेगा.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से इस वर्ष चारधाम यात्रा के अंतर्गत श्री केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। pic.twitter.com/RQam8MxFOZ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2025
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश में चारधाम यात्रा का सफल संचालन हुआ है. कपाट बंद तक रिकॉर्ड 17,68,795 ( सत्रह लाख अड़सठ हजार सात सौ पिचानबे) तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किये हैं. उन्होंने कहा इस बार आपदा को छोड़ दें तो कुल मिलाकर केदारनाथ यात्रा सुगम एवं सुरक्षित रही. पिछले यात्रा वर्ष 2024 में कुल 1652076 ( सोलह लाख बावन हजार छियत्तर )तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किये थे. इस बार पिछले यात्रा वर्ष की तुलना में केदारनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या सवा लाख अधिक रही.
बीकेटीसी मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया आज बाबा केदार की डोली प्रथम पड़ाव रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी. कल शुक्रवार 24 अक्टूबर रामपुर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी. शनिवार 25 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ की पंच मुखी डोली गुप्तकाशी से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी.
