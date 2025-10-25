ETV Bharat / bharat

ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुये बाबा केदार, यहां एक साथ होंगे पंच केदार के दर्शन, जानिये कैसे

बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज ऊखीमठ पहुंची. पड़ावों के निकट श्रद्धालुओं ने देव डोली के दर्शन किये तथा फूल बरसाकर स्वागत किया.

KEDARNATH YATRA 2025
ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुये बाबा केदार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 2:59 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों तथा जय बाबा केदारनाथ के उदघोष के साथ विभिन्न पड़ावों से होते हुये शनिवार दोपहर शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गयी है. छ: माह गद्दीस्थल में भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजायें संपादित होंगी. यहीं पंचमुखी मूर्ति के भी दर्शन होंगे.

ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग केदारनाथ धाम के कपाट‌ बीते गुरूवार 23 अक्टूबर भैयादूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद हुए थे. कपाट बंद के बाद रामपुर तथा विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी होते हुए आज पंचमुखी डोली ऊखीमठ पहुंची. पड़ावों के निकट श्रद्धालुओं ने देव डोली के दर्शन किये तथा फूल बरसाकर स्वागत किया.

बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली के शीतकालीन स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचने के अवसर पर जारी संदेश में कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश में शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया जायेगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजाओं में शामिल होने की अपील की.

ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुये बाबा केदार (ETV Bharat)

डोली के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर केदारनाथ रावल भीमांशंकर लिंग,केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, दायित्व धारी चंडी प्रसाद भट्ट,बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, नगरपंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्म्वाण एवं सभासदगण, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महामंत्री अंकित सेमवाल, तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, प्रभारी अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, देवानंद गैरोला,मंदिर प्रभारी किशन त्रिवेदी प्रेमसिंह रावत, कुलदीप धर्म्वाण आदि मौजूद रहे.

एक साथ पंच केदारों के दर्शन: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गददीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर विराजमान हो गई है. इसके साथ ही बाबा केदार की शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है. अब देश-विदेश से पहुंचने वाले भक्त आगामी छह माह तक बाबा केदार के दर्शन पंचकेदार शीतकालीन गददीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कर सकेंगे. केदारनाथ धाम के अलावा ओंकारेश्वर मंदिर द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर का भी शीतकालीन गददीस्थल है. इसके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर को पंचकेदार शीतकालीन गददीस्थल भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस मंदिर में एक साथ पंच केदारों के दर्शन किए जाते हैं.

