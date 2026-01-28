ETV Bharat / bharat

केदारनाथ में माइनस 16 डिग्री पहुंचा टेंपरेचर, कड़ाके की ठंड में सुरक्षा में मुस्तैद 'हिमवीर'

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच बाबा केदार की पावन नगरी केदारनाथ धाम पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है. धाम में इस समय 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है. केदारनाथ धाम में तापमान शून्य से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है.

इन विषम और चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी निष्ठा और साहस के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं. कड़ाके की ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बीच जवान मंदिर परिसर सहित आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं. विशेष बात यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन हिमवीरों ने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया.

मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी सुरक्षा बल केदारनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्मित सरकारी संपत्तियों की निगरानी और धाम की सुरक्षा का दायित्व पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और हिमस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जवानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. एसपी अक्षय प्रहलाद ने बताया विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों का मनोबल पूरी तरह ऊंचा है. केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है.

वहीं दूसरी ओर कुंड–चोपता राजमार्ग (NH-107A) किमी 50 से 57 के बीच बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हो गया है. मिनी स्विट्जरलैंड चोपता क्षेत्र में लगातार बर्फबारी जारी है. मार्ग बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं. संबंधित विभाग की ओर से मार्ग खोलने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शिव पार्वती विवाह स्थली त्रियुगीनारायण में भी बर्फबारी जारी है.