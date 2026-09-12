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केदारनाथ यात्रा रुकी, चीरबासा में फिर ढहा पहाड़, सोनप्रयाग-गौरीकुंड में रोके गए तीर्थयात्री

केदारनाथ यात्रा पर भूस्खलन की मार ( Etv Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर एक बार फिर पहाड़ी से गिर रहे मलबे और पत्थरों ने संकट खड़ा कर दिया है. चीरबासा हेलीपैड के समीप केदारनाथ पैदल मार्ग पर शुक्रवार रात हुई वर्षा के बाद भारी मलबा और पत्थर आने से मार्ग पुनः अवरुद्ध हो गया. लगातार हो रहे भूस्खलन और पत्थरों के गिरने से यह क्षेत्र यात्रियों के लिए खतरनाक बना हुआ है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा रोक दी है. चीरबासा में फिर दरका पहाड़: बताया गया कि शुक्रवार रात क्षेत्र में हुई वर्षा के कारण चीरबासा हेलीपैड के समीप पहाड़ी से अचानक मलबा और बड़े-बड़े पत्थर पैदल मार्ग पर आ गिरे. इससे यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो गई. सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गुप्तकाशी को तत्काल सूचना दी गई. इसके बाद मार्ग की स्थिति का जायजा लेते हुए मलबा और पत्थर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. चीरबासा में आया लैंडस्लाइड (ETV Bharat)