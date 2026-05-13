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केदारनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी! फिर शुरू होगा 2013 वाला पैदलमार्ग, जानिये इसकी खासियत

केदारनाथ पुराने पैदल मार्ग को पुनर्जीवित किया गया है. इस मार्ग पर अभी यात्रियों के चलने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

KEDARNATH YATRA 2026
पुनर्जीवित हुआ केदारनाथ का पुराना पैदलमार्ग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 7:54 PM IST

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देहरादून(उत्तराखंड): केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. इसके साथ ही 2013 की आपदा के बाद बने नए रास्ते को लेकर खतरों की संभावना जताई जा रही है. जिसे देखते हुये वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया जा रहा है. इसी कड़ी में 2013 से पहले नदी के जिस तरफ रास्ता उसी से ऊपर डिटेल्ड स्टडी के बाद एक सुरक्षित रास्ता बनाया गया है. ये रास्ता एक साथ कई परेशानियों का समाधान करेगा.

केदारनाथ में बढ़ती भीड़, रास्ता पड़ रहा कम: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर चल रही है. इन दिनों केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड और उस से आगे के पैदल ट्रेक पर लोगों की बढ़ती भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं इस रास्ते पर पैदल यात्री, घोड़े खच्चर, कंडी सभी एक साथ चलते हैं. जिससे जाम की सी स्थिति पैदा हो जाती है. पैदल मार्ग पर कई जगहों पर चौड़ाई कम होने से भीड़ बहुत अधिक नजर आती है. इसके इतर बीते सालों में केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रास्तों के चौड़ीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं. जिसके लिए यहां जगह नहीं है. ऐसे में दूसरे वैकल्पिक रास्तों की तलाश की ओर जोर दिया जा रहा है.

फिर शुरू होगा 2013 वाला पैदलमार्ग (ETV Bharat)

मंदाकिनी के राइट बैंक में केदारनाथ का पैदल मार्ग: वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट बताते हैं केदारनाथ का पैदल मार्ग पारंपरिक तौर पर मंदाकिनी नदी के राइट बैंक में ही हुआ करता था. इसका वैज्ञानिक पहलू ये है की ये मंदाकानी राइट बैंक सनी फेस वाला है. ये ज़्यादा सुरक्षित था. ये साइड सनी फेस वाली है. इस पर ग्लेशियर भी कम हैं. साल 2013 की भाषण आपदा के दौरान जब रामबाड़ा का नामोनिशान मिट गया तो ये पुराना रास्ता भी नहीं बचा. ये पुराना रास्ता कई अलग अलग जगहों से वॉश आउट हो गया.

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केदारनाथ यात्रा पैदलमार्ग (ETV Bharat)

आपदा के बाद लेफ्ट बैंक वाला नया रास्ता: वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट बताते हैं 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद आनन फानन में दोबारा से संपर्क मार्गों को खोला गया. तब मंदाकिनी के राइट बैंक से वॉश आउट हुए रास्ते के बाद नदी के लेफ्ट बैंक में लिंचौली से होते हुए एक रास्ता बनाया गया. इस रास्ते पर ही आज यात्रा चल रही है.

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केदारनाथ पैदलमार्ग रूट्स (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

खतरनाक है नया रास्ता, जानिये क्यों

  • आज जिस मार्ग पर यात्रा चल रही है वो बिल्कुल भी विज्ञान परक नहीं है.
  • 2013 की आपदा के बाद लिंचौली से लेकर भीमबली तक नदी के लेफ्ट बैंक में बनाया गया.
  • ये मंदाकिनी के आउटर करवेचर पर है.
  • यानी नदी लगातार यहां भूकटाव करती है.
  • ये पूरा रास्ता डेबरीस और ग्लेशियर मोरेन के ऊपर बना हुआ है. ये बिल्कुल भी साइंटिफ़िक साबित नहीं हो सकता है.
  • ये लूस अनकंसोलिडेटेड मोरेन के ऊपर बना है.
  • इस ओर मंदाकिनी नदी लगातार कटाव कर रही है.
  • वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट ने बताये ये प्वाइंट्स

पुराने पौराणिक रास्ते का पुनर्निर्माण: वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट ने बताया पूर्व मुख्यसचिव ने भी केदारनाथ में आपदा के बाद मंदाकिनी नदी के लेफ्ट बैंक में बनाये गए पैदल मार्ग के नेचर को लेकर चिंता जाहिर की थी. जिस पर पूर्व मुख्य सचिव ने एमपीएस बिष्ट को केदारनाथ के लिए एक सुरक्षित और मजबूत पैदल मार्ग डिजाइन करने के लिए केदारनाथ क्षेत्र में भेजा. वैज्ञानिक बिष्ट बताते हैं कि उन्होंने तत्कालीन सुपरिटेंड इंजीनियर मुकेश परमार के साथ केदारनाथ पैदल मार्ग को लेकर एक डिटेल्स स्टडी की.जिसे बाद निष्कर्ष निकाला गया कि केदारनाथ धाम के लिए मंदाकिनी का राइट बैंक ही ज़्यादा सुरक्षित है.

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वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट का बयान (ETV Bharat)

पुराना जो रास्ता वॉश आउट हो गया था उसी से ऊपर की तरफ पहाड़ी पर हार्ड रॉक के ऊपर नया रास्ता डिजाइन किया गया. लेफ्ट साइड वाले रास्ते से एक किलोमीटर कम है. हालांकि पुराना रास्ता वर्तमान में जो लेफ्ट तरफ़ रास्ता है उस से 2 किलोमीटर कम था. वॉशआउट हो चुके रास्ते को और ऊपर ले जाया गया. फिर भी लंबाई एक किलोमीटर अभी भी उस तरफ़ के रास्ते की कम है. ग्लेशियर आने से सस्ता बंद होने के चांस वहां से बहुत कम हैं.

एमपीएस बिष्ट, वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट

अलग अलग हो यात्रियों और घोड़े खच्चरों का रास्ता: वर्तमान में केदारनाथ जाने वाले एक ही रास्ते पर यात्री और घोड़े खच्चर चलते हैं. यह मार्ग छोटा और संकरा है. जिसके कारण जहां जाम की स्थिति के साथ ही किसी अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है. सुरक्षा एजेंसियां भी कई बार चेतावनी दे चुकी हैं कि ये मार्ग सुरक्षित नहीं है. यह एवलांच प्रॉन एरिया है? ऐसे सवाल भी सामने आते हैं.

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केदारनाथ का पुराना पैदलमार्ग (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

हालांकि, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा एवलांच के खतरे को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है. रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने इस बात को स्वीकारा है कि केदारनाथ में नए मार्ग को लेकर तेजी से काम चल रहा है. इसकी वहां पर जरूरत भी है.

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केदारनाथ का पुराना पैदलमार्ग (फोटो सोर्स: जिला प्रशासन)

ईटीवी भारत से टेलीफोनिक बातचीत में रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा ने बताया-

केदारनाथ यात्रा के पुराने मार्ग की हायर साईट पर एक और नया मार्ग बनाया गया है. यह मार्ग ज़्यादा सुरक्षित है. मंदाकिनी के राइट बैंक में बनाये जा रहे इस मार्ग पर अभी यात्रियों के चलने के लिए सुविधाएं विकसित करनी बाकी हैं. जिसमे स्ट्रीट लाइट, पेयजल, बैठने के लिए बैंच, बारिश से बचने के लिए शेड इत्यादि की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.

रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा ने कहा जल्द ही ये कार्य पूरे हो जाएंगे. उसके बाद इसे खोल दिया जाएगा. DM ने कहा इस मार्ग के खुलने से केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगातार बढ़ रहा दबाव भी कम होगा. उन्होंने कहा नये मार्ग को यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. घोड़े खच्चरों की आवाजाही पुराने रास्ते पर ही रहेगी. उन्होंने कहा इससे क्राउड मैनेजमेंट भी होगा. साथ ही केदारनाथ यात्रा भी सुरक्षित होगी.

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रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा (ETV Bharat)

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