केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

रुद्रप्रयाग: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट आज भैयादूज के पर्व पर 8.30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिये गये हैं. केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे. कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओम्कारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है. आज पैदल डोली यात्रा पहला रात्रि प्रवास रामपुर में करेगी. कल डोली गुप्तकाशी और 25 को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओम्कारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी.

कपाट बंद होने से पूर्व प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक बाबा केदार के स्वयंभू लिंग की समाधि पूजा अर्चना की गयी. इसके बाद ठीक 6 बजे मंदिर के गर्भ गृह के कपाट बंद किये गये. साढ़े आठ बजे बाबा केदार की डोली मंदिर से बाहर आयी.

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद (ETV Bharat)

जिसके बाद मुख्य द्वार के कपाट बंद किये गये. कपाट बंद होने के बाद डोली ने मंदिर की एक परिक्रमा की और फिर अपने शीतकालीन गद्दीस्थल के लिए प्रस्थान किया. इस दौरान कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.