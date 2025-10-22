ETV Bharat / bharat

केदारनाथ कपाटबंदी की प्रक्रिया शुरू, मंदिर के अंदर प्रवेश हुई पंचमुखी डोली, कल होगी समाधि पूजा

23 अक्टूबर की सुबह 8.30 बजे बंद होंगे बाबा केदार के कपाट.

KEDARNATH YATRA 2025
केदारनाथ कपाटबंदी की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर कल सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर बंद होंगे. इससे पहले भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी. बीकेटीसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुबह समाधि पूजा के बाद विधि-विधान से कपाट बंद कर डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी.

मान्यता के अनुसार मध्य रात्रि से सुबह 4 बजे तक आम भक्त दर्शन करेंगे. इसके बाद पुनः 5 बजे से 6 बजे तक भगवान की समाधि पूजा की जाएगी. जिसमें बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को भस्म, अनाज, फल, फूल, रुद्राक्ष, सफेद कपड़ा आदि से ढक दिया जाएगा. ठीक 6 बजे गर्भ गृह का द्वार बंद किया जाएगा. सुबह साढ़े 8 बजे परम्परानुसार पूर्वी द्वार (मुख्य द्वार) बंद कर दिया जाएगा. भगवान शिव की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी. इस वर्ष रिकार्ड यात्री केदारनाथ आए हैं. अभी तक 17,45, 065 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं.

बाबा केदार की चल विग्रह डोली 23 अक्तूबर को केदारनाथ से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी. 24 अक्टूबर को दूसरे पड़ाव गुप्तकाशी पहुंचेगी. 25 अक्तूबर को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी. शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही भगवान केदारनाथ की छह महीने तक पूजा अर्चना की जाएगी. श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में यहां पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं.

चारधाम के कपाट बंद की तिथियां-

  • गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 बजे बंद
  • केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे.
  • यमुनोत्री धाम के कपाट भी इसी दिन यानी 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे
  • बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे.

