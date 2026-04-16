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केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग एक घंटे में हो गई फुल, 15 जून तक सारे बुक, फ्रॉड की होगी जांच

महज एक घंटे में ही 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग फुल, ब्लैक मार्केटिंग की आशंका

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चारधाम हेली सेवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 6:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही शुरू हो जाएगी. इसी कड़ी में 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे. इसी दिन से केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा.

इसके लिए 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से हेली टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई चुकी, लेकिन महज एक घंटे में ही 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए कुल 31,607 टिकटों के लिए बुकिंग हो गई. ऐसे में अब नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टिकटों के ब्लैक मार्केटिंग की संभावना को देखते हुए बारीकी से जांच कराने का निर्णय लिया है.

यूकाडा सीईओ आशीष चौहान का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

एक घंटे में हेली टिकट हुए Sold Out: दरअसल, केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन 22 अप्रैल से शुरू होना है. जिसके चलते पहले चरण के तहत 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए बुकिंग प्रक्रिया खोली गई थी. ऐसे में कुल 31,607 टिकटों के लिए बुकिंग शुरू हुई थी और एक घंटे के भीतर ही सभी टिकटों की बुकिंग कर ली गई.

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केदारनाथ के लिए हेली सेवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ऐसे में हेली सेवाओं के दूसरे चरण के तहत 16 जून के बाद के लिए हेली टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय जून महीने में लिया जाएगा. हालांकि, उस दौरान मौसम की स्थिति और तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ही हेली सेवाओं का संचालन किया जाना है या नहीं, उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा. यानी मौसम की निर्भरता पर हेली सेवाओं के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

"केदारनाथ धाम के लिए पहले सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया 15 अप्रैल की शाम 6:00 बजे से शुरू हुई थी. एक घंटे के भीतर ही 15 जून 2026 तक के लिए सभी टिकटों की बुकिंग पूरी हो चुकी है. हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला. मात्र 1 घंटे में कुल 31,607 टिकट बुक हो गई हैं, इसमें फ्रॉड ना हो, इसके लिए आईआरसीटीसी से जानकारी ली जा रही है."- आशीष चौहान, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

क्या टिकटों की हुई ब्लैक मार्केटिंग? यूकाडा सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, इसको देखने के लिए लिए जिस आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर के जरिए टिकट बुकिंग की गई है, उसकी जांच की जाएगी. ताकि, बड़ी मात्रा में या फिर ब्लैक मार्केटिंग के लिए अगर किसी ने टिकट बुकिंग है तो उसकी जानकारी मिल सके.

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कब खुलेंगे चारधाम के कपाट (फोटो- ETV Bharat GFX)

फर्जी हेली टिकट बुकिंग का मामला आया सामने: इसके अलावा सोशल मीडिया पर फर्जी हेली टिकट बुकिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं. आज ही एक फर्जी हेली टिकट बुकिंग का मामला सामने आया है. जिसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संबंधित सक्षम अधिकारी को जानकारी भेज दी गई है. हेली सेवाओं की बुकिंग का स्टॉल खुलने के साथ ही लोग बढ़ चढ़कर टिकटों की बुकिंग करवाते हैं.

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कैसे कराएं हेली टिकट बुक (फोटो- ETV Bharat GFX)

अगर कोई टिकट कैंसिल करता है तो क्या होता है? कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग बाद में किन्ही कारणों से टिकटों को कैंसिल करवा देते हैं. जिसके सवाल पर आशीष चौहान ने कहा कि 'जो भी टिकट कैंसिल होंगे, उसके आधार पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट अवेलेबल की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. ताकि, अन्य श्रद्धालु हेली टिकटों बुकिंग कर सकें.'

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आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इमरजेंसी कोटे का टिकट कैसे मिलेगा? केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेली सेवाओं में जनता के अलावा रोजाना करीब 200 टिकटों को इमरजेंसी कोटे में भी रखा जाता है. जिसका इस्तेमाल वीआईपी दौरे में किया जाता है. इस पर सीईओ चौहान ने कहा कि 'अगर तय इमरजेंसी टिकटों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो शाम के समय में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट अवेलेबल करवा दिया जाता है. ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके.'

चार्टर्ड सेवाओं का भी होता है संचालन: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केदारनाथ धाम तक के लिए हेली की शटल सेवाएं संचालित की जा रही है, लेकिन पहले हेली की शटल सेवाओं के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले सभी यात्रियों को हेली की टिकट नहीं मिल पाती है. जिसको देखते हुए देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से चार्टर्ड सेवाओं का भी संचालन किया जाता है.

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उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (फोटो- ETV Bharat)

इसके लिए देहरादून से तमाम हेली कंपनियां, एक धाम, दो धाम या फिर चार धाम के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं. चार्टर्ड सेवाओं के जरिए जनता चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकती है. हालांकि, उसकी दरें हेली कंपनियां ही खर्चों और टूर के हिसाब से निर्धारित करती हैं.

"चार्टर्ड सेवाओं के लिए डीजीसीए और गृह मंत्रालय की ओर से जो निर्देश दिए गए थे, उसके तहत सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से रोजाना 40 चार्टर्ड सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी गई है. इसको लेकर पिछले साल यात्रा के दौरान एक एसओपी भी जारी की गई थी."- आशीष चौहान, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

"इस साल चारधाम यात्रा के दौरान भी चार्टर्ड सेवाओं का संचालन करने के लिए हेलीकॉप्टरों के इंपैनलमेंट का विज्ञापन निकला गया है. हेली कंपनी के इंपैनलमेंट होने के बाद किसको कितना नंबर मिलेगा? उसको लेकर जल्द ही हेली ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग की जाएगी."- आशीष चौहान, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

हेली सेवाओं की टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा इतना रिफंड-

  • हेली यात्रा के 5 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर बुकिंग अमाउंट का 75 फीसदी धनराशि वापिस मिलेगी.
  • हेली यात्रा के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर बुकिंग अमाउंट का 50 फीसदी धनराशि वापिस मिलेगी.
  • हेली यात्रा के 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर बुकिंग अमाउंट का 25 फीसदी धनराशि वापिस मिलेगी.
  • हेली यात्रा के 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई धनराशि वापिस नहीं मिलेगी.
  • हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से एक घंटा पहले हेलीपैड पर रिपोर्ट करना होगा, लेट होने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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