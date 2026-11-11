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केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, जयकारों के साथ ओंकारेश्वर मंदिर रवाना हुई बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली

केदारनाथ यात्रा संपन्न ( Etv Bharat )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हो गए हैं. आज बुधवार 11 नवंबर 2026 को धार्मिक परंपराओं के तहत बाबा केदार के गर्भगृह के कपाट समाधि पूजा के बाद छह माह के लिए बंद कर दिए गए. सुबह ठीक छह बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ समाधि पूजा संपन्न हुई.

शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट: इस पावन अवसर पर भारतीय सेना के 15 जवानों ने बैंड की मधुर धुनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया. इसके बाद सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर मंदिर के मुख्य कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. इसके साथ ही इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा का विधिवत समापन हो गया है. इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे.

सुबह 6 बजे बंद हुए गर्भगृह के कपाट: बुधवार तड़के चार बजे से केदारनाथ मंदिर में समाधि पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई. परंपरानुसार बाबा केदार की विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए. इसके बाद सुबह छह बजे गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए. इस दौरान धाम में मौजूद श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारे लगाते रहे और भावुक मन से बाबा को अगले छह माह के लिए विदाई दी.