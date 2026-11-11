केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, जयकारों के साथ ओंकारेश्वर मंदिर रवाना हुई बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली
मुख्य कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 8:30 AM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हो गए हैं. आज बुधवार 11 नवंबर 2026 को धार्मिक परंपराओं के तहत बाबा केदार के गर्भगृह के कपाट समाधि पूजा के बाद छह माह के लिए बंद कर दिए गए. सुबह ठीक छह बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ समाधि पूजा संपन्न हुई.
शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट: इस पावन अवसर पर भारतीय सेना के 15 जवानों ने बैंड की मधुर धुनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया. इसके बाद सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर मंदिर के मुख्य कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. इसके साथ ही इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा का विधिवत समापन हो गया है. इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे.
सुबह 6 बजे बंद हुए गर्भगृह के कपाट: बुधवार तड़के चार बजे से केदारनाथ मंदिर में समाधि पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई. परंपरानुसार बाबा केदार की विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए. इसके बाद सुबह छह बजे गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए. इस दौरान धाम में मौजूद श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारे लगाते रहे और भावुक मन से बाबा को अगले छह माह के लिए विदाई दी.
गर्भगृह के बाद मंदिर के मुख्य द्वार भी हुए बंद: मुख्य कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई. यहां आगामी छह माह तक बाबा केदार की शीतकालीन पूजा-अर्चना विधिवत संपन्न होगी. इस दौरान श्रद्धालु ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे.
इस साल 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे: इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला. कपाट बंद होने तक 19 लाख 14 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस वर्ष की यात्रा को विशेष बनाया.
अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे बाबा केदार के दर्शन: केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही हिमालय की ऊंची वादियों में स्थित बाबा के धाम में अगले छह माह तक विराम रहेगा. हालांकि, बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना का क्रम शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में निरंतर जारी रहेगा. धाम के कपाट भले ही शीतकाल के लिए बंद हो रहे हों, लेकिन भक्तों की आस्था और 'हर-हर महादेव' के जयघोष ऊखीमठ में गूंजते रहेंगे.
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