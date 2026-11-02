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केदारनाथ धाम की ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी आपने, बर्फबारी ने बढ़ाई धाम की दिव्यता

बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम से सामने आई शानदार तस्वीरें ( Photo-Rudraprayag Police )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की नगरी एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है. केदारनाथ धाम में रात्रि के दौरान हुई ताजा बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी का नजारा बेहद मनमोहक हो गया. बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियां और सफेद बर्फ से आच्छादित धाम की वादियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं. मौसम में बढ़ती ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी के बावजूद बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है.

बर्फबारी थमने के बाद धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही फिर तेज हो गई है. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु पैदल मार्ग, घोड़ा-खच्चर, डंडी-कंडी और हेली सेवा के माध्यम से केदारपुरी पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं. बर्फबारी के बीच धाम का दिव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को विशेष अनुभूति करा रहा है. श्रद्धालु बाबा के दर्शन के साथ बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.