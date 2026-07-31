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केदारनाथ में श्रद्धालुओं के कंधों पर कूड़ा! कमाल कर रही कैरी मी बैक पॉलिसी, जानिये अपडेट

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इस वर्ष की यात्रा केवल आस्था और श्रद्धा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है, जिसकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है. हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी को प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट से बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'कैरी मी बैक पॉलिसी' ने बेहद सकारात्मक परिणाम दिए हैं. इस अनूठी पहल के तहत अब तक 7 टन सूखे कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण और निस्तारण किया जा चुका है.

यह अभियान जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य केवल सफाई कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यावरण संरक्षण का सहभागी बनाना है. प्रशासन की यह पहल अब जनआंदोलन का स्वरूप लेती जा रही है, जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन रहे हैं.

'कैरी मी बैक पॉलिसी' के अंतर्गत केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को विशेष बैग उपलब्ध कराए जाते हैं. दर्शन के बाद श्रद्धालु स्वयं धाम परिसर और आसपास से 4 से 5 किलोग्राम तक सूखा कूड़ा इन बैगों में एकत्र कर अपने साथ पैदल यात्रा करते हुए गौरीकुंड तक लेकर आते हैं. इसके बाद इस कूड़े का वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप अंतिम निस्तारण किया जाता है. एक तरह से यह अभियान श्रद्धालुओं को यह संदेश दे रहा है कि केदारनाथ से केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि वहां फैला कूड़ा भी अपने साथ नीचे लाना हमारी जिम्मेदारी है.

7 टन सूखा कूड़ा हटाकर बचाया हिमालय का पर्यावरण:अभियान के तहत अब तक लगभग 7 हजार किलोग्राम (7 टन) सूखे कूड़े को केदारनाथ धाम से सुरक्षित गौरीकुंड तक लाया गया है. इस कूड़े में मुख्य रूप से प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स और खाद्य पदार्थों के रैपर, पैकेजिंग सामग्री, डिस्पोजेबल वस्तुएं तथा अन्य गैर-जैविक अपशिष्ट शामिल हैं. यदि यह कूड़ा धाम क्षेत्र में ही पड़ा रहता तो हिमालयी पर्यावरण, जलस्रोतों और वन्यजीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता था.

तीन संस्थाओं का समन्वय बना सफलता की कुंजी: इस अभियान को सफल बनाने में नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल मिलकर कार्य कर रहे हैं. हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन श्रद्धालुओं को कूड़ा संग्रहण के लिए बैग उपलब्ध कराने के साथ-साथ गौरीकुंड में उसके सुरक्षित संग्रहण की व्यवस्था करता है, जबकि सुलभ इंटरनेशनल कूड़े के परिवहन एवं वैज्ञानिक निस्तारण की जिम्मेदारी निभा रहा है. पूरे अभियान का संचालन उपजिलाधिकारी ऊखीमठ एवं प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत के निर्देशन में किया जा रहा है.