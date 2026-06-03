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केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' पॉलिसी लागू, प्लास्टिक मुक्त होगा धाम, जानिये कैसे होगा काम

केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' पॉलिसी लागू ( ETV Bharat )