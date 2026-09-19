ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के आदिवासी आरक्षण विरोध से बच्चों का हक मारा गया, नाना से नाती तक नहीं किए बस्तर का विकास : केदार कश्यप

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि बस्तर में विकास नहीं दिख रहा है. तो हम यह मानते हैं कि अभी भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन उनके आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. क्योंकि हम लोग तेजी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनके समय में तो कोई काम हुआ ही नहीं था .इस बार के मेडिकल एग्जाम के क्षेत्र में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं में भी बस्तर अंचल के बच्चे निकल रहे हैं जबकि बस्तर एक लंबे समय तक नक्सलवाद के दंश में रहा है.जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी.उसके बाद भी हमारे बच्चे बेहतर काम कर रहे हैं. क्योंकि बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बस उन्हें निखारने की जरूरत है.

आज बस्तर में शिक्षा के विकास को लेकर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है यह हमारी सरकार में हुआ है अगर जगदलपुर क्षेत्र में हम मेडिकल कॉलेज बनाने में सफल रहे हैं या हमारी सरकार में ही हुआ है. डॉ रमन सिंह की सरकार में रखी गई योजनाएं पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है हां कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपना नाम सताने का काम जरूर किया कि महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज नाम रखने का काम उन लोगों ने किया है जबकि इसकी बुनियाद और विकास की पूरी नीति संरचना हमारी सरकार ने किया था- केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री

कांग्रेस ने सिर्फ अपने नाम की पट्टी टांगी- केदार कश्यप ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के बने एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर बुनियादी सुविधा के विकास की बात हो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं. केदार कश्यप ने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं जबकि कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने नाम की पट्टी टांगने का काम बस्तर में किया था.

बस्तर के विकास चल रही योजनाओं को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को जब भी मौका मिला है उन्होंने काम करने की बजाय राजनीति की है. आदिवासी आरक्षण नहीं देने के कारण बस्तर के बच्चों का वाजिब हक मारा गया. केदार कश्यन ने कहा कि हम जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार बस्तर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं विकास हमारी प्राथमिकता में है और इसी दावे को रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं.

रायपुर : नक्सली समाप्ति के बाद बस्तर में विकास की बात लगातार हो रही है. केंद्र सरकार के बस्तर को लेकर दी जाने वाले योजनाओं की बात हो या राज्य सरकार द्वारा बस्तर के विकास के लिए कहीं जाने वाली बात. अब छत्तीसगढ़ के बदलाव की बात बस्तर की बुनियाद से हो रही है. क्योंकि बस्तर बदलेगा तो छत्तीसगढ़ में बदलाव की कहानी निश्चित तौर पर मजबूत होगी.





बस्तर में आज सड़कों का जाल

जहां तक सड़क की स्थिति है एक भी ऐसा काम कांग्रेस के समय में बस्तर के क्षेत्र में नहीं हुआ था जिसे याद किया जा सके आज हम काम करना शुरू किए हैं क्योंकि वहां यह चीज बहुत पीछे गई नक्सली के कारण बहुत सारे इलाकों में पहुंच थोड़ा दुर्गम था जिसके कारण चीज नहीं हो पाई लेकिन जब से बदलाव हुआ है हम लोग लगातार उसे दिशा में तेजी से कम कर रहे हैं और बदलाव भी तेजी से हो रहा है. विकास के नाम पर कांग्रेस की हमेशा दोहरी नीति रही है और यही वजह है कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है.



तारा कोल परियोजना को लेकर पूछे गए सवाल पर वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह इनकी दोहरी राजनीति है.जयराम रमेश जब कोयला मंत्री हुआ करते थे, उस समय इन लोगों ने क्या किया था उसकी बात यह नहीं करेंगे. हमारी सरकार ने जिस चीज को मजबूती से रखा था उसे भी उन लोगों ने हटा दिया जिसे हमारी सरकार ने NO GO जोन में रखा था. उसे भी हटाने का काम कांग्रेस के सरकार में ही किया गया था.





कांग्रेस के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट से चल रही है और 31 दिसंबर 2025 के एक पत्र की भी बात कही जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ही चिट्ठी भेज करके केंद्र सरकार को इस परियोजना पर अनुमति देने की बात कही है.





वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है कोई भी सरकार रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही है. हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव कोई पहली बार के ना तो विधायक हैं, ना तो सांसद हैं, ना तो मंत्री हैं. उनका एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है. जनता के बीच जाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए चीज पता है. जहां तक भाजपा के आदिवासी नेताओं की बात है हम लोग जो कर रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए कभी किया ही नहीं है.



केदार कश्यप ने कहा कि नाना से लेकर नाती तक देश की राजनीति में मजबूती से हिस्सेदारी रहे हैं. उसके बाद भी अगर आज कांग्रेस पार्टी है दावा करती है कि हम गरीबी मिटाएंगे तो आखिर इतने दिनों तक सरकार चलाने के बाद इन्होंने किया क्या है. केदार कश्यप ने कहा राहुल गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो, राजीव गांधी की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो या फिर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो सभी लोगों ने देश चलाया और उसके बाद भी अगर गरीबी नहीं गई तो यह किस मुंह से दावा कर रहे हैं कि यह गरीबी मिटाएंगे.





कांग्रेस के समय में आदिवासी के मुद्दों को खत्म करने की राजनीति कांग्रेस करती थी और हमारे यहां आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया हमारे आदिवासी बच्चों जिनका सिलेक्शन आईआईटी और मेडिकल के लिए हुआ था सिलेक्शन होने के बाद भी उनका प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि उसे आरक्षण को कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया.

सर्व आदिवासी समाज झीरम कांड के फैसले से नाखुश, चंदा इकट्ठा करके कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला

जशपुर की पहचान रानीसती तालाब का होगा जीर्णोद्धार, छठ पूजा के बाद सौंदर्यीकरण का काम होगा शुरु

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और पिलाने वालों पर कबीरधाम पुलिस का बड़ा एक्शन, एक रात में 40 आबकारी केस दर्ज