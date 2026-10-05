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कुमारी सैलजा के बाद केसी वेणुगोपाल की हरीश रावत को हिदायत! जानिए क्या कहा?

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत की धन्यवाद यात्रा सुर्खियों में हैं. एक तरफ जहां हरीश रावत गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धन्यवाद यात्रा निकाल कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हरीश रावत की इस यात्रा पर नाराजगी जताई है. इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल का भी हरीश रावत को लेकर बयान आया है.

केसी वेणुगोपाल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि, 'मैंने चुनाव वाले राज्य में चल रहे कैंपेन पर हरीश रावत से बात की है.' साथ ही केसी वेणुगोपाल ने यह साफ किया है कि 'उत्तराखंड में सभी नेताओं के साथ मिलकर कैंपन किया जाए, वो भी कांग्रेस के बैनर तले. इस कैंपेन का एकमात्र मकसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की जीत पक्की करना होना चाहिए.'

इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि, 'पार्टी अकेले कैंपेन बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी संगठन के प्लान के मुताबिक ही मिलकर प्रोग्राम होने चाहिए. पार्टी को भरोसा है कि पूरी स्टेट यूनिट की एनर्जी और कड़ी मेहनत से कांग्रेस उत्तराखंड में जीत हासिल करेगी.'

कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को लिखा था पत्र: हरीश रावत की धन्यवाद यात्रा पर कुमारी सैलजा ने उन्हें पत्र लिखा है. पत्र में कुमारी सैलजा ने अपनी नाराजगी जताते हुए हरीश रावत से कहा था कि आप जो यात्रा निकाल रहे हैं. उसको लेकर पीसीसी से कोई बात नहीं की गई है. उत्तराखंड में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने है. ऐसे में पार्टी की एकजुटता बहुत जरूरी हैं. चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के लिए सहीं नहीं होगा.

वहीं, कुमारी सैलजा के पत्र पर जब हरीश रावत से सवाल किया गया, उनका कहना था कि परिवार में सभी तरह की बातें होती है, वो सिर्फ कांग्रेस के सिपाही हैं. सभी राहुल गांधी के आदेश पर काम करते हैं. सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने-अपने हिसाब के लगे हुए हैं. साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा को ईडी और सीबीआई की चुनौती से भी जोड़ा है.

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