काजीरंगा में 1 लाख 46 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, वाइल्डलाइफ टूरिज्म में नए बेंचमार्क सेट किए

विदेशी पर्यटकों की संख्या में उछाल काजीरंगा पार्क डायरेक्टर डॉ. सोनाली घोष के मुताबिक, काजीरंगा नेशनल पार्क में विदेशियों की संख्या में काफी उछाल आया है. उन्होंने कहा कि, पिछले सालों से तुलना करने पर यह ट्रेंड और भी बढ़ जाता है. 2022-23 में, काजीरंगा में 1 लाख 32 हजार 286 टूरिस्ट आए, जबकि 2023-24 में यह संख्या घटकर 1 लाख 17 हजार 416 रह गई, जिसका मुख्य कारण महामारी के बाद की यात्रा में रुकावटें और खराब मौसम था.

काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ डेटा के मुताबिक, चल रहे 2025-26 टूरिस्ट सीजन (27 दिसंबर तक) के दौरान, काजीरंगा में अब तक 1,46,157 विजिटर आ चुके हैं. जिनमें 1,39,458 भारतीय पर्यटक और 6,699 विदेशी नागरिक शामिल हैं. यह आंकड़ा खास तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सफारी सीजन के सिर्फ तीन महीनों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हासिल किया गया है. जिससे सीजन के आखिर तक एक नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनने की संभावना है.

27 दिसंबर 2025 तक मौजूद ऑफिशियल टूरिज्म डेटा में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, जो पार्क की बढ़ती ग्लोबल विजिबिलिटी और इसकी कंजर्वेशन-लेड टूरिज्म रणनीति की सफलता को दर्शाता है.

तेजपुर: असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भारत के सबसे अच्छे वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन में से एक के तौर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. पिछले कुछ सालों में यहां, काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों के आने में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है.

काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

हालांकि, 2024-25 में पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया. जिसमें कुल विजिटर बढ़कर 1 लाख 64 हजार 636 हो गए. सोनाली घोष ने कहा कि मौजूदा सीजन के आंकड़े बताते हैं कि काजीरंगा न केवल इस रिकवरी को बनाए रख रहा है बल्कि इसे और बेहतर भी बना रहा है.

सर्दियों के महीनों में काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचते हैं पर्यटक

हर महीने के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में पार्क की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. अक्टूबर 2025 में, काजीरंगा में 34,544 पर्यटक आए. इसके बाद नवंबर में 51,968 आए. जबकि अकेले दिसंबर में 59,645 विजिटर आए. काजीरंगा पार्क में अधिक पर्यटक आने की वजह से यह अब तक का सबसे व्यस्त महीना बन गया. महीने-दर-महीने लगातार बढ़ोतरी छुट्टियों में ज़्यादा ट्रैवल, बेहतर कनेक्टिविटी और नेचर-बेस्ड टूरिज्म में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है.

काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

डेटा की सबसे खास बातों में से एक विदेशी पर्यटकों के आने में तेजी से बढ़ोतरी है. 2022-23 में 2,947 विदेशी विजिटर से, यह संख्या 2023-24 में बढ़कर 4,094 और 2024-25 में 6,433 हो गई. चालू सीजन में, यह आंकड़ा पहले ही 6,699 तक पहुंच गया है, जो सीजन खत्म होने से पहले ही पिछले साल के कुल आंकड़े को पार कर गया है. टूरिज्म अधिकारी इसे काजीरंगा की एक अच्छी तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और बायोडायवर्सिटी से भरपूर प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर इंटरनेशनल रेप्युटेशन का एक मजबूत सपोर्ट मानते हैं.

काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

पर्यटकों के आने की वजह

अधिकारी इस सफलता का श्रेय कई वजहों को देते हैं, जिसमें मजबूत कंजर्वेशन की कोशिशें, बेहतर सड़क और सफारी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइज्ड टिकटिंग सिस्टम, बेहतर सिक्योरिटी, और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रमोशनल कैंपेन शामिल हैं.

काजीरंगा पार्क की डायरेक्टर ने यह भी कहा कि इको-टूरिज्म की कोशिशों में लोकल कम्युनिटी के एक्टिव रूप से शामिल होने से यह पक्का करने में भी मदद मिली है कि टूरिज्म की बढ़ोतरी से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हुए लोगों को रोजी-रोटी के मौके मिले.

काजीरंगा नेशनल पार्क (ETV Bharat)

काजीरंगा देता है एक अनोखा वाइल्डलाइफ एक्सपीरियंस

दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली भैंसे, हाथी, दलदली हिरण और सैकड़ों तरह के पक्षियों का घर, काजीरंगा एक अनोखा वाइल्डलाइफ एक्सपीरियंस देता है. उन्होंने आगे कहा कि इसका UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दुनिया भर से नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स, रिसर्चर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों को आकर्षित करता रहता है.

पीक टूरिस्ट सीजन 2026 के शुरुआती महीनों तक रहेगा. इसलिए अधिकारियों को उम्मीद है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व नए टूरिज्म रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है. जिससे ग्लोबल वाइल्डलाइफ टूरिज्म मैप पर असम की स्थिति और मज़बूत होगी. इसके साथ ही कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच जरूरी लिंक भी पक्का होगा.

