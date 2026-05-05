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काजीरंगा नेशनल पार्क: रिकॉर्ड 4.68 लाख पर्यटक पहुंचे, विदेशी सैलानियों की संख्या भी बढ़ी

तेजपुरः काजीरंगा नेशनल पार्क (KNP) और टाइगर रिजर्व ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पर्यटकों की अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जो भारत के प्रमुख वन्यजीव स्थलों के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है. पार्क की निदेशक डॉ. सोनाली घोष द्वारा जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, पार्क में कुल 4,68,147 पर्यटक आए. इनमें 30,474 विदेशी पर्यटक शामिल थे. जो कुल संख्या का 4.5% है और वैश्विक स्तर पर बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है.

यह उछाल पिछले एक दशक के निरंतर बढ़ते रुझान को दिखाता है, जहां पर्यटकों की संख्या दस वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ गई है. 2016-17 में जहां सिर्फ 1.55 लाख पर्यटक आए थे, वहीं काजीरंगा ने महामारी के बाद शानदार वापसी करते हुए इस वित्तीय वर्ष में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. डॉ. घोष ने यह भी बताया कि यह उत्साह नए सीजन में भी जारी है. अकेले अप्रैल 2026 में पार्क में 49,322 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 2,116 विदेशी नागरिक शामिल थे.

काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटक. (ETV Bharat)

वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर काजीरंगा की बढ़ती साख को कई हाई-प्रोफाइल दौरों से काफी मजबूती मिली है. हाल के वर्षों में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पार्क का दौरा किया, जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक यात्रा की. 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क घोषित किए जाने के बाद से यह किसी मौजूदा प्रधान मंत्री का पहला दौरा था.

साल 2025 में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'एडवांटेज असम' पहल के तहत 60 मिशन प्रमुखों (राजदूतों) के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसने पार्क के अंतरराष्ट्रीय आकर्षण को और बढ़ा दिया. अन्य प्रमुख आगंतुकों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथौ शामिल थे.