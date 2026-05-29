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तेलंगाना: काजीपेट अगले पांच सालों में 200 इंटरसिटी ट्रेनें बनाएगा, पूरे देश में होगी सप्लाई

हैदराबाद: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अगले पांच सालों में काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री (रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) में 200 इंटरसिटी ट्रेनें बनाई जाएंगी. उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ सीनियर अधिकारियों के साथ इस रेलवे यूनिट के निर्माण के काम की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, रेलवे की जरूरतों के हिसाब से यहां अलग-अलग रोलिंग स्टॉक बनाए जाएंगे. कम दूरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए.. इस यूनिट में बनने वाली इंटरसिटी ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई की जाएंगी. ये 300 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगी.

मंत्री वैष्णव ने कहा कि, यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए ये कई जगहों पर रुकेंगी. इससे छात्रों, कर्मचारियों और आम लोग पढ़ाई, नौकरी, मेडिकल और दूसरी ज़रूरतों के लिए आस-पास के इलाकों से कस्बों और शहरों तक आसानी से आ-जा सकेंगे. इन ट्रेनों की सेवा सस्ती कीमतों पर होंगी.

ये देश भर के शहरों को जोड़ने वाली शटल सर्विस की तरह चलेंगी. इन 20 कोच के मिलने के बाद, अभी सड़क से जाने वाला बहुत सारा ट्रैफिक रेलवे की तरफ डायवर्ट हो जाएगा.