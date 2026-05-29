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तेलंगाना: काजीपेट अगले पांच सालों में 200 इंटरसिटी ट्रेनें बनाएगा, पूरे देश में होगी सप्लाई

काजीपेट अगले पांच सालों में 200 इंटरसिटी ट्रेनें बनाएगा. इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा.

Kazipet to manufacture 200 intercity trains in next five years
काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 4:17 PM IST

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हैदराबाद: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अगले पांच सालों में काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री (रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) में 200 इंटरसिटी ट्रेनें बनाई जाएंगी. उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ सीनियर अधिकारियों के साथ इस रेलवे यूनिट के निर्माण के काम की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, रेलवे की जरूरतों के हिसाब से यहां अलग-अलग रोलिंग स्टॉक बनाए जाएंगे. कम दूरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए.. इस यूनिट में बनने वाली इंटरसिटी ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई की जाएंगी. ये 300 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगी.

मंत्री वैष्णव ने कहा कि, यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए ये कई जगहों पर रुकेंगी. इससे छात्रों, कर्मचारियों और आम लोग पढ़ाई, नौकरी, मेडिकल और दूसरी ज़रूरतों के लिए आस-पास के इलाकों से कस्बों और शहरों तक आसानी से आ-जा सकेंगे. इन ट्रेनों की सेवा सस्ती कीमतों पर होंगी.

ये देश भर के शहरों को जोड़ने वाली शटल सर्विस की तरह चलेंगी. इन 20 कोच के मिलने के बाद, अभी सड़क से जाने वाला बहुत सारा ट्रैफिक रेलवे की तरफ डायवर्ट हो जाएगा.

नई इंटर-सिटी ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे बंद होने, अच्छा वेंटिलेशन, लाइटिंग, सिक्योरिटी और हर कोच में दो टॉयलेट होंगे. वहीं, कोच शॉकप्रूफ होंगे. इन ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. साथ ही इनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी.

इसका मतलब है कि जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है, तो बिजली बनती है और यह ग्रिड से जुड़ जाती है. यह ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करेगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, ये इंटरसिटी ट्रेनें जिन्हें रेलवे बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रहा है, वे पूरे देश में साफ और हाइजीनिक ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को और बढ़ाएंगी.

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