कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत, केंद्र पर पार्टी का निशाना
कांग्रेस ने कहा, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्व आबकारी मंत्री को जेल में किया गया था बंद.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 5:14 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में आरोपी बने पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, उन्हें जमानत दे दी है. यह जमानत ईओडब्ल्यू-एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दोनों मामलों में दी गई है. जमानत के बाद लखमा की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है. जानकारी के मुताबिक, अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी, दोनों के मामलों में जमानत मंजूर की है. लंबे समय से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद लखमा अब एक-दो दिन में रिहा हो सकते हैं.
उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कवासी लखमा को जेल में किया गया था बंद: भूपेश बघेल
कवासी लखमा को जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ''बस्तर के जननेता कवासी लखमा जी को ज़मानत मिल गई. समस्त प्रदेशवासियों, सभी बस्तरवासियों, समस्त आदिवासी समाज एवं कांग्रेसजनों को बधाई. उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक लखमा जी को जेल में बंद किया गया. कवासी लखमा जी आदिवासियों के हितचिंतक हैं, बस्तर के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस की मुखर आवाज़ हैं. लखमा जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत ने एक बार फिर इस बात को दर्ज किया है, कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है.''
कांग्रेस का हमला: ‘राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने लखमा’
कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जमानत को सत्य की जीत बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कवासी लखमा को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने मिलकर कथित शराब घोटाले में षड्यंत्रपूर्वक फंसाया. एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक राजनीतिक विद्वेष के चलते जेल में बंद रखा गया. कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं.”
”बस्तर का मजबूत आदिवासी चेहरा हैं कवासी लखमा”
कांग्रेस ने कहा, कवासी लखमा बस्तर क्षेत्र से कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं. वे सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से छह बार विधायक रह चुके हैं. नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाले लखमा अपने बेबाक बयानों और जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं. 2013 के दरभा घाटी नक्सली हमले में वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो जीवित बचे, उन्होंने सीपीआई नेता मनीष कुंजाम को लगातार पांच बार चुनाव में हराया है.
मंत्री पद से विवादों तक का सफर
2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाया गया था. उस दौरान उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद हुआ, जिस पर लखमा ने कहा था कि भगवान ने उन्हें दिमाग दिया है और वे गरीबों-वंचितों के लिए काम करेंगे. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन चार मंत्रियों ने अपनी सीट बचाई, उनमें कवासी लखमा भी शामिल रहे थे.
ईडी की कार्रवाई
ईडी ने दिसंबर 2024 में शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा के ठिकानों पर छापेमारी की थी. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि लखमा ने 72 करोड़ रुपये जमा किए थे और इन्हीं पैसों से उनके बेटे द्वारा आलीशान मकान बनवाया गया. इस पर लखमा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वे अनपढ़ हैं और उन्हें यह तक नहीं पता कि उनसे किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए. उनका दावा था कि सामने आए कागजात सह-आरोपी अरुणपति त्रिपाठी के थे.
गिरफ्तारी से जेल तक का घटनाक्रम
प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था. रिमांड पर उनसे 7 दिन पूछताछ की गई. इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे.
हाईकोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट से राहत
इससे पहले कवासी लखमा की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर करारा जवाब बता रही है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कवासी लखमा की पेशी पर सियासत, बैज ने कहा- वो सीरियल किलर नहीं; महेश कश्यप ने किया पलटवार
जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा का मेकाहारा में चेकअप, पुलिस फोर्स रही तैनात
भूपेश बघेल का बड़ा बयान, ‘मेरा चलता बस, तो बेटा न जाता जेल, कवासी लखमा को भाजपा वाले भी मान रहे निर्दोष