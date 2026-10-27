साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ने वाली कविता की टूटी उम्मीदें, होमगार्ड भर्ती के हाई जंप में चूकीं
रामगढ़ में होमगार्ड की बहाली के दौरान साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ने वाली कविता की उम्मीदें टूट गयी हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 8:23 PM IST
रांची/रामगढ़ः पिछले दिनों सोशल मीडिया पर साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ लगाकर लाखों लोगों का ध्यान खींचने वाली 27 वर्षीय कविता देवी का होमगार्ड बनने का सपना अधूरा रह गया.
रामगढ़ में आयोजित होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दौड़ तो तय समय में पूरी कर ली लेकिन हाई जंप के चरण में असफल होने के कारण वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गईं.
इस मसले पर कविता देवी से बात करने की कोशिश की गई लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थीं. इस दौरान उनके पुत्र आदर्श कुमार से फोन पर बात हुई. आदर्श आठवीं कक्षा का छात्र है और बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है. उसने कहा कि वह और उसकी छोटी बहन आरूषी कुमारी अपनी मां का हर काम में हाथ बंटाते हैं. बहन सातवीं कक्षा में पढ़ती है और डॉक्टर बनना चाहती है. आदर्श ने कहा कि मां ने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन वह बड़ा होकर अपनी मां के सपने पूरा करेगा.
दौड़ में दिखाई रफ्तार, हाई जंप बनी रुकावट
झारखंड के रामगढ़ जिले स्थित सोसो गांव की रहने वाली कविता दो बच्चों की मां हैं. रविवार को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में उन्होंने 1,600 मीटर की दौड़ 8.57 मिनट में पूरी कर ली, जो कि निर्धारित समय सीमा 10 मिनट से काफी पहले थी. हालांकि, इसके बाद हाई जंप के दौरान उन्हें तीन मौके दिए गए लेकिन वह जरूरी ऊंचाई पार नहीं कर सकीं और भर्ती के अगले चरण में जगह बनाने से चूक गईं.
संघर्षों से भरा जीवन, बच्चों के भविष्य के लिए कर रही थीं तैयारी
कुछ वर्ष पूर्व पति के निधन के बाद से कविता मजदूरी कर अपने दो छोटे बच्चों और बुजुर्ग सास-ससुर का भरण-पोषण कर रही हैं. इंटरमीडिएट तक शिक्षित कविता ने होमगार्ड भर्ती की घोषणा के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी. आर्थिक तंगी के कारण उनके पास न तो दौड़ने के लिए जूते थे और न ही ट्रैकसूट, फिर भी उन्होंने बिना किसी आधुनिक संसाधन के अभ्यास जारी रखा.
इस वजह से चर्चा में आई थी कविता
भर्ती परीक्षा से कुछ दिन पहले रामगढ़ के सिदो-कान्हू मैदान में 'अंकित रनिंग एकेडमी' द्वारा आयोजित एक ट्रायल रन के दौरान कविता का जज्बा दिखा था. साड़ी में नंगे पांव दौड़ने के उनके जज्बे को देखकर लोग काफी प्रभावित हुए थे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ भी हुआ था. तब ईटीवी भारत की टीम उनसे विशेष रूप से मिली थी और उनके संघर्षों को जनता के सामने लेकर आई थी.
शारीरिक परीक्षा में असफल होने के बाद कविता बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वह यह परीक्षा पास कर लेंगी और उन्हें सरकारी काम मिलने से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य सुधारने का यह उनके पास एक बड़ा अवसर था, जो हाथ से निकल गया.
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