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साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ने वाली कविता की टूटी उम्मीदें, होमगार्ड भर्ती के हाई जंप में चूकीं

रामगढ़ में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ लगाती कविता (पुरानी तस्वीर) ( ETV Bharat )

​रांची/रामगढ़ः पिछले दिनों सोशल मीडिया पर साड़ी पहनकर नंगे पांव दौड़ लगाकर लाखों लोगों का ध्यान खींचने वाली 27 वर्षीय कविता देवी का होमगार्ड बनने का सपना अधूरा रह गया.

रामगढ़ में आयोजित होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दौड़ तो तय समय में पूरी कर ली लेकिन हाई जंप के चरण में असफल होने के कारण वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गईं.