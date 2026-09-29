कविन हत्याकांड: हाई कोर्ट ने आरोपी सुरजीत के माता-पिता के खिलाफ चार्जशीट रद्द की
27 जुलाई, 2025 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कविन की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसका दूसरे समुदाय की लड़की के साथ संबंध था.
Published : September 29, 2026 at 2:30 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 25 साल के आईटी प्रोफेशनल सी. कविन सेल्वगणेश की हत्या मामले में आरोपी सुरजीत के पिता सरवनन और मां कृष्णकुमारी के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द कर दिया है. हालांकि, अदालत ने आरोपी सुरजीत के रिश्तेदार जयपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई थी.
तूतुकुड़ी जिले के अरुमुगमंगलम का रहने वाला कविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी 27 जुलाई, 2025 को तिरुनेलवेली के KTC नगर में हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि दूसरे समुदाय की लड़की के साथ संबंध की वजह से उसकी हत्या की गई. लड़की के भाई सुरजीत को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
हत्या के बाद, मामले को जांच के लिए CB-CID को ट्रांसफर कर दिया गया था. उस समय, कविन के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि हत्या का संबंध अंतरजातीय संबंध से था.
सुरजीत के पिता के. सरवनन और मां कृष्णाकुमारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. घटना के बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया.
CB-CID ने मई 2026 में कृष्णकुमारी को गिरफ्तार कर लिया. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सुरजीत के माता-पिता को कथित साजिश के बारे में पता था और उन्होंने उसका साथ दिया था.
इस मामले में सरवनन और जयपाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था.
CB-CID ने अक्टूबर 2025 में अपनी चार्जशीट फाइल की, जो कथित तौर पर 83 गवाहों के बयानों पर आधारित थी, जिसमें सरवनन, जयपाल और अन्य पर हत्या सहित कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे.
इसके बाद सरवनन और जयपाल ने चार्जशीट को रद्द करने के लिए मदुरै बेंच का दरवाजा खटखटाया. मुकदमे के दौरान, हाई कोर्ट ने 27 जुलाई, 2025 को तिरुनेलवेली-सीवालापेरी नेशनल हाईवे के हिस्से से CCTV फुटेज की भी जांच की, क्योंकि आरोपियों ने दावा किया था कि फुटेज से यह पता चल सकता है कि हत्या के बाद सरवनन और जयपाल सुरजीत से मिले थे या नहीं. NHAI को कोर्ट के सामने फुटेज पेश करने का निर्देश दिया गया था.
मदुरै बेंच के जस्टिस आर. विजयकुमार ने अपने आदेश में सरवनन और कृष्णकुमारी के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी. हालांकि, जयपाल को राहत देने से इनकार कर दिया.
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