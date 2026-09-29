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कविन हत्याकांड: हाई कोर्ट ने आरोपी सुरजीत के माता-पिता के खिलाफ चार्जशीट रद्द की

सी. कविन सेल्वगणेश ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 25 साल के आईटी प्रोफेशनल सी. कविन सेल्वगणेश की हत्या मामले में आरोपी सुरजीत के पिता सरवनन और मां कृष्णकुमारी के खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द कर दिया है. हालांकि, अदालत ने आरोपी सुरजीत के रिश्तेदार जयपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई थी.

तूतुकुड़ी जिले के अरुमुगमंगलम का रहने वाला कविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी 27 जुलाई, 2025 को तिरुनेलवेली के KTC नगर में हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि दूसरे समुदाय की लड़की के साथ संबंध की वजह से उसकी हत्या की गई. लड़की के भाई सुरजीत को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. हत्या के बाद, मामले को जांच के लिए CB-CID को ट्रांसफर कर दिया गया था. उस समय, कविन के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि हत्या का संबंध अंतरजातीय संबंध से था. सुरजीत के पिता के. सरवनन और मां कृष्णाकुमारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. घटना के बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया. CB-CID ने मई 2026 में कृष्णकुमारी को गिरफ्तार कर लिया. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सुरजीत के माता-पिता को कथित साजिश के बारे में पता था और उन्होंने उसका साथ दिया था.