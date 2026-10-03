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'AI बदलेगा नौकरियों का पूरा स्वरूप, 'मेड इन इंडिया' से आगे बढ़ेगा भारत': वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2026 को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. ( @nsitharamanoffc )

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत आर्थिक लचीलापन विकसित किया है. अब अगला कदम इन क्षमताओं को उच्च उत्पादकता, बेहतर रोजगार और व्यापक अवसरों में बदलना है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था लंबे समय तक चलने वाली अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर रही है.

नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने आर्थिक लचीलेपन को परिभाषित किया. उन्होंने कहा कि यह भविष्य के व्यवधानों से निपटने के लिए पर्याप्त नीतिगत गुंजाइश बनाए रखते हुए, विकास की रफ्तार को खोए बिना झटकों को सहने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि लचीलेपन का असली प्रमाण अक्सर उन संकटों में छिपा होता है जो सामने नहीं आ पाते, जिनमें बेकाबू महंगाई, ईंधन की कमी, बैंकिंग तनाव या जबरन वित्तीय सुधार शामिल हैं. वित्त मंत्री के अनुसार, भारत पिछले चार वर्षों के झटकों से अपने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए बाहर निकला है. उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, अगस्त 2026 में 4.82 प्रतिशत की खुदरा महंगाई (CPI), जीडीपी के 0.5 प्रतिशत का चालू खाता घाटा (CAD) और लगभग 766 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार का हवाला दिया. आर्थिक लचीलेपन के छह स्तंभ निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज जो आर्थिक लचीलापन दिखाई दे रहा है, वह साल 2014 के बाद से उठाए गए कई कदमों की बदौलत बना है. इनमें कल्याणकारी योजनाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक बेहतर ढंग से पहुंचाना, वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुंच, बुनियादी ढांचे का निर्माण, नीतिगत सुधार, आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय विवेक शामिल हैं. उन्होंने जन धन, आधार और मोबाइल ढांचे तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की खास तौर पर सराहना की. उन्होंने कहा कि इन प्रणालियों ने आम परिवारों की आर्थिक झटकों को झेलने की क्षमता को बेहद मजबूत किया है. उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनमें पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शामिल हैं. वित्तीय लचीलेपन के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले लोन स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों और ईसीएलजीएस (ECLGS) जैसी योजनाओं ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भी कर्ज के प्रवाह को बनाए रखने और व्यवसायों व रोजगार को सुरक्षित रखने में मदद की. उन्होंने आगे जोड़ा कि अगस्त 2026 में गैर-खाद्य ऋण में सालाना आधार पर 18.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2026-27 में 12.22 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्मला सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश ने भारत की उत्पादक क्षमता का काफी विस्तार किया है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.22 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय बजटीय रूप से आवंटित किया है. वहीं, पूंजीगत संपत्तियों के अनुदान सहित प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.15 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 4.4 प्रतिशत अनुमानित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 61 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, चालू हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो संभालने की क्षमता में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय रेलवे ने साल 2014 से 2026 के बीच 36,429 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया है. राजकोषीय सूझबूझ सबसे महत्वपूर्ण