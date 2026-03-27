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यूपी के कौशांबी में भीषण एक्सीडेंट; 3 बच्चों समेत 8 की मौत, सीएम योगी ने किया 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit- ETV Bharat )