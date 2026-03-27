यूपी के कौशांबी में भीषण एक्सीडेंट; 3 बच्चों समेत 8 की मौत, सीएम योगी ने किया 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
कौशांबी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया, तेज रफ्तार पिकअप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई थी. इसमें 8 लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 6:11 PM IST
कौशांबी: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में डोरमा गांव के पास नेशनल हाईवे-2 पर एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों समेत कुल आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. हादसे की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया और चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए.
मुंडन संस्कार से लौट रहा था परिवार: कौशांबी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पिकअप में सवार सभी लोग फतेहपुर जिले के कुरोली गांव के रहने वाले थे. ये सभी लोग एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के लिए प्रयागराज गए थे और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे.
पिकअप वाहन में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 18 लोग सवार थे. जैसे ही उनका वाहन सैनी थाना क्षेत्र के डोरमा गांव के पास पहुंचा, विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.
सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है. मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश देते हुए प्रत्येक घायल के लिए 50-50 हजार रुपये की मदद का भी ऐलान किया है. पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत कार्यों की निगरानी कर रही हैं.
तेज रफ्तार और लापरवाही बनी काल: हादसे के बाद सैनी थाना पुलिस और हाईवे पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है. शुरुआती जांच के अनुसार, वाहनों की अत्यधिक रफ्तार और संतुलन बिगड़ना इस बड़े हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है. इस दुखद घटना के बाद कुरोली गांव में मातम पसरा हुआ है.
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