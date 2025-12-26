ETV Bharat / bharat

DU के कौशल सुमन और आर्यन दहिया का इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन, जीत में बड़ा योगदान

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के दो होनहार छात्र-खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. स्वामी सदानंद कॉलेज के कौशल सुमन और पीजीडीएवी (इवनिंग) कॉलेज के आर्यन दहिया ने ऑस्ट्रेलिया में हुए इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज बाइलेटरल टी-20 सीरीज में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को दोनों सीरीज 2-1 से जीत दिलाई. यह मुकाबले 10 दिसंबर 2025 से सिडनी और ब्रिसबेन में खेले गए.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की शानदार जीत

इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज के बीच कुल छह टी-20 मैच खेले गए. इनमें दो अलग-अलग तीन-तीन मैचों की सीरीज थीं, पहला सीरीज ब्रिसबेन में और दूसरी सीरीज सिडनी में खेली गई. भारतीय टीम ने दोनों ही सीरीज 2-1 से अपने नाम की. ब्रिसबेन में भारत ने पहला मैच जीता, दूसरा हारा और निर्णायक मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. वहीं सिडनी में भारतीय टीम ने शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही तय कर ली, हालांकि आखिरी मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा.

आर्यन दहिया की तेज गेंदबाजी का कमाल

पीजीडीएवी (इवनिंग) कॉलेज के छात्र आर्यन दहिया ने इस दौरे में तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा. आर्यन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार थीं. विकेट पर घास होने के कारण गेंद को अतिरिक्त गति मिल रही थी, जिसका पूरा फायदा मिला. उन्होंने बताया कि कुल पांच मैचों में 20 ओवर गेंदबाजी कर पांच अहम विकेट झटके. उन्होंने बताया कि सटीक लाइन-लेंथ और रफ्तार ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी परेशान किया.