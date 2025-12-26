DU के कौशल सुमन और आर्यन दहिया का इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन, जीत में बड़ा योगदान

ETV Bharat / bharat

टीम इंडिया को दोनों सीरीज 2-1 से जीत दिलाई. यह मुकाबले 10 दिसंबर 2025 से सिडनी और ब्रिसबेन में खेले गए.

DU के कौशल सुमन और आर्यन दहिया का इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 1:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के दो होनहार छात्र-खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. स्वामी सदानंद कॉलेज के कौशल सुमन और पीजीडीएवी (इवनिंग) कॉलेज के आर्यन दहिया ने ऑस्ट्रेलिया में हुए इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज बाइलेटरल टी-20 सीरीज में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को दोनों सीरीज 2-1 से जीत दिलाई. यह मुकाबले 10 दिसंबर 2025 से सिडनी और ब्रिसबेन में खेले गए.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की शानदार जीत
इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज के बीच कुल छह टी-20 मैच खेले गए. इनमें दो अलग-अलग तीन-तीन मैचों की सीरीज थीं, पहला सीरीज ब्रिसबेन में और दूसरी सीरीज सिडनी में खेली गई. भारतीय टीम ने दोनों ही सीरीज 2-1 से अपने नाम की. ब्रिसबेन में भारत ने पहला मैच जीता, दूसरा हारा और निर्णायक मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. वहीं सिडनी में भारतीय टीम ने शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज पहले ही तय कर ली, हालांकि आखिरी मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा.

आर्यन दहिया की तेज गेंदबाजी का कमाल
पीजीडीएवी (इवनिंग) कॉलेज के छात्र आर्यन दहिया ने इस दौरे में तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा. आर्यन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार थीं. विकेट पर घास होने के कारण गेंद को अतिरिक्त गति मिल रही थी, जिसका पूरा फायदा मिला. उन्होंने बताया कि कुल पांच मैचों में 20 ओवर गेंदबाजी कर पांच अहम विकेट झटके. उन्होंने बताया कि सटीक लाइन-लेंथ और रफ्तार ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी परेशान किया.

कौशल सुमन बने ब्रिसबेन सीरीज के टॉप स्कोरर
स्वामी सदानंद कॉलेज के कौशल सुमन ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. ब्रिसबेन में खेली गई टी-20 सीरीज में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. तीन मैचों में उन्होंने 140 रन बनाए और कई अहम मौकों पर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनकी संयमित और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

ब्लैक बैंड पहनकर दी श्रद्धांजलि
मैचों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा पहनी गई काली पट्टी (ब्लैक बैंड) के पीछे भी एक भावनात्मक कारण था. आर्यन दहिया ने बताया कि सिडनी में हुई एक घटना में जिन लोगों की जान गई थी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी खिलाड़ियों ने यह ब्लैक बैंड पहना था.

