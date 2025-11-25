ETV Bharat / bharat

गरीब घरों की उम्मीद बने झारखंड के ये कौशल कॉलेज, कुलिनरी और हॉस्पिटैलिटी समेत 35 ट्रेड में ट्रेनिंग के साथ मुहैया कराई जाती है जॉब

चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

रांची: झारखंड के युवाओं के सामने रोजगार और कौशल की चुनौतियां नई नहीं हैं. राज्य का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, जहां संसाधनों की कमी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण तक पहुंच आसान नहीं रही. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कौशल कॉलेज उन युवाओं के लिए एक नई रोशनी लेकर आए हैं जो कम अवसरों के बावजूद अपने भविष्य को संवारने की इच्छा रखते हैं. प्रेझा फाउंडेशन की निगरानी में संचालित ये कॉलेज आज झारखंड में तकनीकी शिक्षा और रोजगार का सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभरे हैं.

राज्य के कुल 24 जिलों में कौशल कॉलेज क्रियाशील हैं, जबकि 30 कॉलेजों को स्वीकृति मिली है. इन कॉलेजों में आईटी, कुलिनरी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, हेल्थ, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल जैसे लगभग 35 से अधिक ट्रेड संचालित किए जाते हैं. इन सभी कार्यक्रमों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) से प्रमाणित किया गया है, जिससे छात्रों को देश और विदेश की उद्योगों में मान्यता मिलती है.

गरीब घरों की उम्मीद बने झारखंड के ये कौशल कॉलेज (Etv Bharat)

सरकारी मॉडल जिसने बदली तस्वीर: व्यवस्थाएं जो युवाओं को बना रहीं सक्षम

कौशल कॉलेज में केवल सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और उद्योग आधारित होता है. कॉलेज की संरचना को इस तरह विकसित किया गया है कि छात्र वास्तविक कार्यस्थल जैसा अनुभव प्राप्त कर सकें.

इन कॉलेजों में आधुनिक लैब और किचन स्टूडियो, इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीनें, स्मार्ट क्लासरूम, वर्कशॉप और प्रैक्टिकल हॉल, हॉस्टल व खानपान की सुविधा, इंडस्ट्री विजिट और गेस्ट लेक्चर्स जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं.

विशेष रूप से कुलिनरी और हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेडों में उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग पर जोर है. किचन लैब में कटिंग, कुकिंग, बेकिंग, फूड प्रेजेंटेशन, सर्विस मैनेजमेंट और मास्टरशेफ लेवल की हाइजीन ट्रेनिंग दी जाती है. छात्र उद्योग के विशेषज्ञों के साथ लगातार संवाद में रहते हैं, जिससे कौशल की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है.

एक साल में नौकरी: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ा सहारा

कौशल कॉलेजों का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि पूरी शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पूरी तरह निशुल्क है. वही सक्षम छात्रों के लिए बैंक द्वारा लोन की भी व्यवस्था की गई है जो विद्यार्थी खुद चुका देते हैं अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं.

प्रशिक्षण की पूरी लागत, यूनिफॉर्म, जूते, किट, किताबें और प्रैक्टिकल सामग्री, हॉस्टल व भोजन, करियर काउंसलिंग, परीक्षा शुल्क सब कुछ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है. इन सबके कारण दूर-दराज गांवों से आने वाले छात्रों को बिना किसी बोझ के तकनीकी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलता है. कई छात्राओं ने बताया कि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि वे कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना तो दूर, आगे पढ़ने तक का सपना नहीं देख सकती थीं.

जानकारी देतीं छात्राएं (Etv Bharat)

कुलिनरी विभाग की छात्रा सिवनी कुमारी कहती हैं, "हमारे घर की स्थिति बहुत कमजोर है. लेकिन यहां सबकुछ फ्री है. ट्रेनिंग ऐसी है कि एक साल में ही हम नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं. हमारे लिए यह जिंदगी बदलने वाला मौका है."

इसी तरह अनीशा आइंद बताती हैं, "पहले लगता था कि बड़े होटल में काम करना हमारे जैसे गांव की लड़कियों के बस की बात नहीं. लेकिन यहां आकर आत्मविश्वास बढ़ा है. अब लगता है कि हम भी किसी बड़े शहर में काम कर सकते हैं."

व्यवस्था की जमीनी सच्चाई: क्या वाकई मिल रहा है लाभ?

डाटा बताता है कि कौशल कॉलेज केवल दिखावे का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जमीन पर असरकारी मॉडल है. अब तक लगभग 1.70 लाख से अधिक छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इनमें से 65–70 प्रतिशत छात्रों को रोजगार या ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिली है. कुलिनरी सेक्टर में अकेले 450 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. कई होटल समूह, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, हेल्थ सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री लगातार इन कॉलेजों से प्रशिक्षित युवाओं का चयन कर रही हैं.