गरीब घरों की उम्मीद बने झारखंड के ये कौशल कॉलेज, कुलिनरी और हॉस्पिटैलिटी समेत 35 ट्रेड में ट्रेनिंग के साथ मुहैया कराई जाती है जॉब
झारखंड के कल्याण विभाग का स्किल कॉलेज गरीब परिवारों के युवाओं की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है.
Published : November 25, 2025 at 12:56 PM IST
चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट
रांची: झारखंड के युवाओं के सामने रोजगार और कौशल की चुनौतियां नई नहीं हैं. राज्य का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, जहां संसाधनों की कमी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण तक पहुंच आसान नहीं रही. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कौशल कॉलेज उन युवाओं के लिए एक नई रोशनी लेकर आए हैं जो कम अवसरों के बावजूद अपने भविष्य को संवारने की इच्छा रखते हैं. प्रेझा फाउंडेशन की निगरानी में संचालित ये कॉलेज आज झारखंड में तकनीकी शिक्षा और रोजगार का सबसे प्रभावी मॉडल बनकर उभरे हैं.
राज्य के कुल 24 जिलों में कौशल कॉलेज क्रियाशील हैं, जबकि 30 कॉलेजों को स्वीकृति मिली है. इन कॉलेजों में आईटी, कुलिनरी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, हेल्थ, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल जैसे लगभग 35 से अधिक ट्रेड संचालित किए जाते हैं. इन सभी कार्यक्रमों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) से प्रमाणित किया गया है, जिससे छात्रों को देश और विदेश की उद्योगों में मान्यता मिलती है.
सरकारी मॉडल जिसने बदली तस्वीर: व्यवस्थाएं जो युवाओं को बना रहीं सक्षम
कौशल कॉलेज में केवल सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रैक्टिकल और उद्योग आधारित होता है. कॉलेज की संरचना को इस तरह विकसित किया गया है कि छात्र वास्तविक कार्यस्थल जैसा अनुभव प्राप्त कर सकें.
इन कॉलेजों में आधुनिक लैब और किचन स्टूडियो, इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीनें, स्मार्ट क्लासरूम, वर्कशॉप और प्रैक्टिकल हॉल, हॉस्टल व खानपान की सुविधा, इंडस्ट्री विजिट और गेस्ट लेक्चर्स जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं.
विशेष रूप से कुलिनरी और हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेडों में उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग पर जोर है. किचन लैब में कटिंग, कुकिंग, बेकिंग, फूड प्रेजेंटेशन, सर्विस मैनेजमेंट और मास्टरशेफ लेवल की हाइजीन ट्रेनिंग दी जाती है. छात्र उद्योग के विशेषज्ञों के साथ लगातार संवाद में रहते हैं, जिससे कौशल की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है.
एक साल में नौकरी: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ा सहारा
कौशल कॉलेजों का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि पूरी शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पूरी तरह निशुल्क है. वही सक्षम छात्रों के लिए बैंक द्वारा लोन की भी व्यवस्था की गई है जो विद्यार्थी खुद चुका देते हैं अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं.
प्रशिक्षण की पूरी लागत, यूनिफॉर्म, जूते, किट, किताबें और प्रैक्टिकल सामग्री, हॉस्टल व भोजन, करियर काउंसलिंग, परीक्षा शुल्क सब कुछ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है. इन सबके कारण दूर-दराज गांवों से आने वाले छात्रों को बिना किसी बोझ के तकनीकी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलता है. कई छात्राओं ने बताया कि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि वे कहीं ट्रेनिंग के लिए जाना तो दूर, आगे पढ़ने तक का सपना नहीं देख सकती थीं.
कुलिनरी विभाग की छात्रा सिवनी कुमारी कहती हैं, "हमारे घर की स्थिति बहुत कमजोर है. लेकिन यहां सबकुछ फ्री है. ट्रेनिंग ऐसी है कि एक साल में ही हम नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं. हमारे लिए यह जिंदगी बदलने वाला मौका है."
इसी तरह अनीशा आइंद बताती हैं, "पहले लगता था कि बड़े होटल में काम करना हमारे जैसे गांव की लड़कियों के बस की बात नहीं. लेकिन यहां आकर आत्मविश्वास बढ़ा है. अब लगता है कि हम भी किसी बड़े शहर में काम कर सकते हैं."
व्यवस्था की जमीनी सच्चाई: क्या वाकई मिल रहा है लाभ?
डाटा बताता है कि कौशल कॉलेज केवल दिखावे का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जमीन पर असरकारी मॉडल है. अब तक लगभग 1.70 लाख से अधिक छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इनमें से 65–70 प्रतिशत छात्रों को रोजगार या ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिली है. कुलिनरी सेक्टर में अकेले 450 से अधिक छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. कई होटल समूह, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, हेल्थ सेक्टर और सर्विस इंडस्ट्री लगातार इन कॉलेजों से प्रशिक्षित युवाओं का चयन कर रही हैं.
प्लेसमेंट की प्रक्रिया: Skill - Test - OJT - Job Letter
कौशल कॉलेजों में प्लेसमेंट प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित और इंडस्ट्री-फोकस्ड है. पहले छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इंटरनल एसेसमेंट व प्री-प्लेसमेंट ट्रेनिंग, इंडस्ट्री इंटरैक्शन, कंपनियों का स्किल टेस्ट, इंटरव्यू फिर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) दी जाती है. इसके बाद फाइनल जॉब लेटर दिया जाता है. कई कंपनियां छात्रों को OJT के दौरान ही स्टाइपेंड देती हैं, जो 8,000–12,000 रुपये तक होता है.
केस स्टडी
कुलिनरी में धमाकेदार प्लेसमेंट: चेन्नई का ‘द रेसीडेंसी’ और हिल्टन जैसी चेन में चयन
- इन दिनों राज्य के विभिन्न कौशल कॉलेजों में प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है. विशेष रूप से कुलिनरी विभाग में छात्राओं का प्रदर्शन शानदार रहा है. चेन्नई के प्रसिद्ध होटल समूह द रेसीडेंसी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले हिल्टन होटल ने ट्रेनिंग और नौकरी के लिए छात्रों का चयन किया है.
- 12 छात्राओं का चयन द रेसीडेंसी, चेन्नई में OJT के लिए
- 4 छात्राओं का हिल्टन होटल में चयन
- पिछले वर्षों में 450 छात्रों का कुलिनरी सेक्टर में चयन
कैंपस में पहुंचे इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन (IFCA) के बोर्ड मेंबर शेफ सुधीर सिब्बल कहते हैं, "झारखंड की बेटियों में अद्भुत क्षमता है. यहां की ट्रेनिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है. ये छात्राएं देश के किसी भी बड़े होटल में काम कर सकती हैं."
आर्मी इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैंगलोर के प्रिंसिपल शेफ शांडिल्यन बताते हैं, "हमने कई राज्यों में प्लेसमेंट ड्राइव किए हैं, लेकिन झारखंड के कौशल कॉलेजों में जो अनुशासन और ट्रेनिंग क्वालिटी दिखती है, वह वाकई सराहनीय है."
"हमारा उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को युवाओं की पहुँच तक लाना है. आज परिणाम सबके सामने है. छात्राएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार और समाज का गौरव बढ़ रहा है." - साकेश सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रेझा फाउंडेशन
तकनीकी शिक्षा को नई दिशा: ग्रामीण युवा भी बन रहे ग्लोबल टैलेंट
कौशल कॉलेजों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों की ट्रेनिंग देकर ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार किया है. ये कॉलेज कई मामलों में बदलाव ला रहे हैं, जिसमें हर जिले में टेक्निकल एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना, इंडस्ट्री-बेस्ड ट्रेनिंग देना, एजुकेशन और नौकरी के बीच के गैप को कम करना और युवाओं को मॉडर्न स्किल्स देना शामिल है.
इन कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्रा ग्लोरिया बेसरा कहती हैं, "हमने गांव से बाहर दुनिया नहीं देखी थी. अब हम इंटरनेशनल होटल चेन के किचन में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं. यह हमारे लिए सपने जैसा है."
एबलिन बोदरा ने कहा, "हम यहां कटिंग से लेकर फाइव-स्टार स्तर की कुकिंग सीखते हैं. अब परिवार को भी विश्वास है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते है."
कौशल कॉलेज: सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम
कौशल कॉलेजों का असर सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है. ये महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासी इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, प्रवासन कम करने, उद्यमिता बढ़ाने में भी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं.
झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा स्थापित कौशल कॉलेजों ने यह साबित कर दिया है कि यदि युवाओं को सही प्रशिक्षण, सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा मिले, तो वे किसी भी उद्योग में सफलता की ऊँचाइयों को छू सकते हैं. आज इन कॉलेजों से निकलकर सैकड़ों छात्र-छात्राएँ प्रतिष्ठित होटलों, कंपनियों और संस्थानों में कार्यरत हैं.
हाथों में ऑफर लेटर लिए झारखंड की ये बेटियां जब चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और देश के अन्य शहरों की ओर रवाना होती हैं, तो यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ाती हैं. आने वाले समय में कौशल कॉलेज झारखंड की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता को नई दिशा देंगे, यह विश्वास अब राज्य के हर कोने में दिखने लगा है.
यह भी पढ़ें:
तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद दुबई में मिली नौकरी, झारखंड के ऐसे 13 युवाओं को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र
झारखंड में अब लड़कियों की तरह लड़के भी ले पाएंगे नर्सिंग की ट्रेनिंग, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- जल्द लेंगे फैसला
झारखंड की छात्राओं को आईआईटियन कर रहे ट्रेंड, कलाम के सपनों को कर रहे साकार