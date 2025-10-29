ETV Bharat / bharat

वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी, लोगों में खुशी की लहर

वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी ( ETV Bharat )

जम्मू : वंदेभारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी. इससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर फैल गई. ट्रेन संख्या 26401-26402 श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के रियासी में रुकने के साथ ही एक नया अध्याय जुड़ गया. बता दें कि अभी तक वंदे भारत ट्रेन का कटरा और श्रीनगर के अलावा बनिहाल में केवल एक स्टॉप था, लेकिन अब बुधवार से यह ट्रेन रियासी में भी दो मिनट के लिए रुकेगी. इसको लेकर उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन ने रियासी रेलवे स्टेशन पर एक समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर विधान सभा सदस्य कुलदीप राज दुबे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) उचित सिंघल और अन्य ने ट्रेन का स्वागत किया और इसे आगे की यात्रा के लिए हरी झंडी भी दिखाई. इस बारे में जानकारी देते हुए उचित सिंघल ने कहा कि रियासी जिले के लोगों के लिए एक अहम उपलब्धि यह है कि श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी, जिससे घाटी में रेल संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ गया.