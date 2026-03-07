कटनी में मालगाड़ी के 5 डिब्बे बेपटरी, एक-दूसरे पर चढ़े, रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त, ट्रेनें प्रभावित
कटनी में मालगाड़ी हादसे का शिकार. कटनी-बिलासपुर रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित. कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट
कटनी : कटनी-बिलासपुर रेलमार्ग पर शनिवार को मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए. ये हादसा कटनी के एनकेजे न्यू कटनी जंक्शन क्षेत्र के गायत्री नगर आउटर के पास हुआ. हादसा होते ही रेलवे में हड़कंप मच गया. ये मालगाड़ी कोयले से लदी थी. हादसा इतना खतरनाक था कि रेल लाइन की पटरी भी क्षतिग्रस्त हो गई. मालगाड़ी के डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए.
अप और डाउन दोनों तरफ की ट्रेनें प्रभावित
हादसे के बाद अप और डाउन दोनों तरफ की कई ट्रेनों पर असर पड़ा है. कटनी रेलवे एरिया मैनेजर रोहित सिंह ने बताया "मालगाड़ी बिलासपुर से वेस्ट बड़ोदरा की ओर जा रही थी. घटना एनकेजे के ए केबिन के पास हुई." जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए. तुरंत ही मरम्मत का काम शुरू किया गया. हादसे में रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बिलासपुर की ओर से आने और जाने वाली दोनों लाइनों पर कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ.
बिलासपुर से आने वाली ट्रेनों को रोका
बिलासपुर की ओर से आने-जाने वाली कई ट्रेनों को रोका गया है. साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया. जबलपुर से विशेष रेल तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो पटरी की मरम्मत और डिब्बों को हटाने का काम करेगी. डीआरएम कार्यालय सहित वरिष्ठ इंजीनियरों की टीम मरम्मत के काम में जुटी हैं. प्रारंभिक जांच के बाद एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) को बुलाकर ट्रैक बहाली का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया.
कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया
रेलवे के अनुसार इस हादसे से चिरमिरी-कटनी मेमू (ट्रेन क्रमांक 61601) को रद्द कर दिया गया. बिलासपुर-कटनी मेमू (68748) को झलवारा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया. इस ट्रेन को वापस बिलासपुर के लिए रवाना किया जाएगा. अजमेर वीकली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18009 अब मुड़वारा स्टेशन नहीं आएगी, इसे हरदुआ फ्लाईओवर से सीधे गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा.
इसके अलावा ट्रेन क्रमांक 11447 को साउथ स्टेशन भेजने के बजाय अब कटनी जंक्शन से ही चलाया जा रहा है. अंबिकापुर-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11265 और 11266) के परिचालन में भी बदलाव किया गया है, अब इसे कटनी जंक्शन से ऑपरेट किया जाएगा.