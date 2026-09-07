ETV Bharat / bharat

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में कटनी के स्टूडेंट की मौत, IAS बनने का वादा कर गया था अक्षत

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मध्य प्रदेश के दो छात्रों की मौत. एक छात्र कटनी का तो दूसरा देवास का. जयप्रकाश पटेल की रिपोर्ट.

DELHI BUILDING COLLAPSE
दिल्ली बिल्डिंग हादसे में कटनी के स्टूडेंट अक्षत की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी : दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला बिल्डिंग हादसे का शिकार मध्य प्रदेश के दो हनहार छात्र भी हुए हैं. देवास के अर्पित जाज और कटनी के अक्षत यादव की मौत की पुष्टि. दोनों छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे. अक्षत की मौत से कटनी की दुबे कॉलोनी में माहौल गमगीन है. पड़ोसियों का कहना है कि अक्षत पढ़ाई में बहुत होशियार था. हादसे की खबर मिलते ही परिजन दिल्ली पहुंच गए हैं.

पीजीडीएवी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था

अक्षत के पड़ोसियों का कहना है "वह अपने परिजनों से आईएएस बनने का वादा कर दिल्ली पढ़ाई के लिए गया था. किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भीषण हादसा होगा." गम में डूबे परिजनों ने बताया "अक्षत दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था. वह ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था. उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह आईएएस अफसर जरूर बनेगा."

अक्षत के पड़ोसी संदीप त्रिपाठी (ETV BHARAT)

अक्षत के मोहल्ले में शोक की लहर

अक्षत के पड़ोसी संदीप त्रिपाठी ने बताया "अक्षत की मौत के बाद पूरी कॉलोनी के लोग शोक में डूबे हैं. वह रक्षाबंधन की छुट्टी पर कटनी आया था. वह बहुत मेधावी छात्र था. उनके परिजन दिल्ली अक्षत का शव लेने पहुंच चुके हैं. शव सोमवार देर रात तक कटनी पहुंचने की उम्मीद है."

दीपावली पर घर आने का वादा किया था

अक्षत की मां अपने बेटे को याद कर बार-बार सुध-बुध खो रही हैं. पड़ोसी उन्हें संभाल रहे हैं. रक्षाबंधन की छुट्टियां बिताने के बाद अक्षत दिल्ली गया था. अक्षत के पिता ने उसे कुछ और दिन घर में रुकने को कहा था. लेकिन पढ़ाई के प्रति गंभीर अक्षत ने पिता से कहा था "उसका टिकट पहले से कन्फर्म है. इसलिए वह अब दीपावली पर फिर से घर आएगा." रोते हुए परिजनों ने बताया "वह पढ़ाई के प्रति हमेशा बहुत गंभीर रहता था. हमेशा किताबों में खोया रहता था."

दिल्ली हादसे में 6 लोगों की मौत

रविवार 6 सितंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. सत्य निकेतन स्थित पीजी में छात्र रहते थे. रविवार होने के कारण छात्र पीजी में ही मौजूद थे. बताया जाता है कि ये इमारत करीब 40 साल पुरानी थी. हादसे के बाद सोमवार को भी मौके से मलबा हटाने का काम चलता रहा.

TAGGED:

KATNI STUDENT DEATH DELHI
KATNI AKSHAT DU STUDENT
DELHI SATYA NIKETAN ACCIDENT
DEWAS ARPIT DEATH DELHI
DELHI BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.