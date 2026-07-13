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बिहार से पकड़ा गया संदिग्ध, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप

कटिहार से आतंकी नेटवर्क का संदिग्ध लाइनर अरेस्ट ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से कथित रूप से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. कार्रवाई में कटिहार पुलिस के साथ देश की कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. आतंकी नेटवर्क का संदिग्ध लाइनर अरेस्ट: प्राथमिक जांच में आरोप है कि मोहम्मद अहद पाकिस्तान में सक्रिय गैंगस्टर राणा हुनेन उर्फ राणा हुसैन के संपर्क में थाॉ. जांच एजेंसियों के अनुसार, राणा हुसैन का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन शहजाद भट्टी के नेटवर्क से बताया जा रहा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को जोड़ने और साजिश रचने का प्रयास करता है. कटिहार से संदिग्ध 'आतंकी' गिरफ्तार (ETV Bharat)